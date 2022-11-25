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11-летний мальчик спустился за котенком и упал в воду в Астане
В зимнее морозное утро жительница города Елена Шелестюк прогуливалась в районе спорткомплекса “Алатау”. В какой-то момент она заметила в реке ярко-красную шапочку. Присмотревшись повнимательней она разглядела, что в воде по плечи бултыхается ребенок, передаёт BaigeNews.kz.
Женщина стремительно подбежала к воде.
"К сожалению, я не умею плавать, но всеми силами подбадривала ребенка, что сейчас его вытащим. В этот миг я выбежала на дорогу останавливать машины, чтобы скорее помочь ребенку выбраться из ледяной воды. Затем вместе с неравнодушными водителями нам удалось вытянуть с реки мальчика. Это оказалось нелегко – одежда мальчика намокла, тяжелый рюкзак уже затягивал его вниз, кроме того, он был настолько напуган, что сам не мог бороться. Тем не менее нам удалось вытащить мальчика на берег", – вспоминает об этом случае Шелестюк.
Затем ребенка сразу же отвезли в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас врачи оценивают его состояние как стабильное.
Установлено, что несовершеннолетний, выйдя после тренировок пошел домой вдоль реки Акбулак. Внимание ребенка привлек котенок, который сидел на льду. Мальчик спустился к нему и наступил на тонкий лед, который мгновенно треснул и ребенок оказался в воде.
Мама мальчика и сотрудники полиции выразили огромную благодарность храброй женщине за спасение жизни ребенка. Отважную горожанку от имени начальника ДП города Астаны Марата Тулебаева наручными часами наградил начальник УП района “Алматы” Серик Абуталипов.
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