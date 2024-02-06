11 лет ожидания: в Астане завершили ещё один долгострой

В Астане завершили строительство ещё одного долгостроя с 11-летней историей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акима города Жениса Касымбека.

"Строительство многоквартирного жилого комплекса Future home началось ещё в 2013 году. Сам объект был признан проблемным в 2017 году. Количество дольщиков составляет почти 200 семей. На момент передачи объекта в ЕКК были построены 4 и 7 этажей. Для завершения данного дома было проделана большая системная работа, в том числе по инженерным сетям. Сегодня вручили ключи от квартир жителям четырёх блоков. Дольщики пятого блока получат в ближайшее время", — написал аким в своём Instagram-аккаунте.

Ранее благодаря поддержке государства в Астане завершили строительство более 140 долгостроев. Это позволило решить проблемы порядка 15,5 тысячи семей-дольщиков.

"В текущем году остаётся 10 домов-долгостроев. Их строительство завершим в первом-втором квартале текущего года. По каждому объекту есть пошаговый план мероприятий. Завершение строительства долгостроев находится на контроле у главы государства", — отметил Касымбек.