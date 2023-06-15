11 казахстанских военнослужащих уволены за азартные игры

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В прошлом году 11 военнослужащих были уволены за азартные игры. Об этом сообщил вице-министр обороны Султан Камалетдинов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"Это болезнь, которую нужно лечить. В законе предусмотрено увольнение за азартные игры. За прошлый год из военных рядов мы уволили 11 военнослужащих", - сообщил он в кулуарах заседания комитета по международным делам, обороне и безопасности мажилиса парламента.

При принятии решении об увольнении военнослужащего, как отметил вице-министр, руководство опирается на общевоинский устав. В нем предусмотрены сроки, согласно которым к дисциплинарной ответственности служащего могут привлечь, если с момента совершения деяния прошло менее полугода.

"Если (деяние – прим.ред.) выходит за определенные сроки, то этот военнослужащий может опротестовать решение командира и восстановиться. Если он играл в прошлом году, а узнали в этом, то мы не можем его уволить", - объяснил Султан Камалетдинов.

Он отметил, что уволенные - это в основном служащие по контракту, среди которых есть и военные с такими высокими званиями, как офицеры. Это связано с тем, что служба для них как работа, как и у всех рабочих, у них предусмотрены выходные дни.

"Они не срочники, которые сидят в казарме и за которыми 24 часа следит командир", - пояснил вице-министр.

Сам лично, как заверил Султан Камалетдинов, не увлекается азартными играми, и у него нет на них времени.