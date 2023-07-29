100 тысяч деревьев высадят столичные застройщики в этом году

Фото: instagram.com/jenis_qasymbek

Столичных застройщиков обязали высадить в этом году 100 тысяч зелёных насаждений. Об этом аким Астаны Женис Касымбек рассказал на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

"Пересмотрели планы озеленения территорий ЖК, которые планируется сдать в эксплуатацию в текущем году. Перед частными застройщиками поставили задачу увеличить количество зелёных насаждений. Первым этапом охватываем более 100 ЖК. Это позволит увеличить количество зеленых насаждений в 2,5 раза. Таким образом, застройщиками на территории ЖК будет высажено более 100 тыс. зеленых насаждений. Перед застройщиками будет стоять задача не только качественно построить дома, но и должным образом заниматься благоустройством домов, озеленением территорий", — написал Женис Касымбек.

По его информации, всего в городе в этом году планируют высадить миллион зелёных насаждений: деревья, кустарники, сеянцы. Из них 500 тысяч — на территории зелёного пояса города.

"Такую планку будем держать и в последующие годы. Это позволит сделать наш город городом садом. В приоритете — лиственные деревья", — отметил аким.

Фото: instagram.com/jenis_qasymbek