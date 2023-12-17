100 многодетных матерей наградили в Астане

Порядка ста многодетных матерей наградили нагрудными знаками "Алтын алқа" и "Күміс алқа" в пяти районах Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Мероприятия прошли ко Дню Независимости. В торжественной обстановке многодетные матери получили нагрудные знаки "Алтын алқа" и "Күміс алқа" из рук акимов районов столицы.

Главы районов отметили, что от представительниц прекрасной половины человечества во многом зависит будущее страны.

Именно хранительницы домашнего очага воспитывают детей в духе патриотизма, прививают молодёжи уважение к народным традициям, обычаям и самобытной национальной культуре.

"Алтын алқа" вручается матерям, воспитывающим семь и более детей. Нагрудный знак "Күміс алқа" дают женщинам, воспитавшим шестерых детей.