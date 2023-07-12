100 миллионов тенге незаконно получили учителя школ, работники детсадов и училищ в Актюбинской области

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Сертификаты, позволяющие получать надбавки, педагогам выдала частная образовательная организация.

Более 100 миллионов тенге надбавок к зарплате получили учителя с поддельными документами в Актюбинской области, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на антикоррупционную службу региона.

Всего было выявлено 70 фактов предоставления педагогами поддельных сертификатов. Еще 53 представителя сферы образования получили баллы по тестовым заданиям, чтобы преодолеть пороговое значение, которое нужно для справки о прохождении тестирования.

Сертификаты педагогам выдала частная образовательная организация. Эти документы позволяли начислять надбавку к заработной плате.