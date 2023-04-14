100-летний пистолет передали в полицию Павлодарской области

Фото: пресс-службы МВД РК

Наган без заводского номера и два патрона принёс в полицию 46-летний павлодарец. Револьвер был выпущен в 1915 году Тульским оружейным заводом имени Петра Великого, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

После проведения баллистической экспертизы, по решению комиссии, государство выплатит павлодарцу около 100 тысяч тенге.

"Я прогуливался за дамбой в районе Усольского микрорайона. В кустах обнаружил свёрток, в котором находился револьвер и патроны. Видно было, что это раритет. Я подобрал и хотел отнести в какой-нибудь музей. Когда просматривал соцсети, чтобы узнать о музее, увидел информацию о том, что полиция принимает у населения незарегистрированное в органах внутренних дел оружие и решил сдать его", — рассказал павлодарец.

В полиции сообщили, что револьвер планируют передать в музей департамента полиции Павлодарской области.