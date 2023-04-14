- 100-летний пистолет передали в полицию Павлодарской области 15:55 122
- Принадлежавшие Алие Назарбаевой и Кайрату Сатыбалды земли вернули в госсобственность 15:51 116
- Сахар и курятину поставляли в магазины Жезказгана по завышенным ценам — АФМ 15:46 90
- 57 водителей наказали за вывоз топлива из Казахстана 15:32 212
- Ремонт ТЭЦ, местные кадры и Генплан: Смаилов приехал с проверкой в Улытаускую область 15:29 147
- Первый весенний звездопад смогут наблюдать казахстанцы в апреле 15:14 298
- Дожди на западе и метель на севере прогнозируют казахстанские синоптики 14:58 243
- Подростка подключили к ИВЛ после падения на него футбольных ворот 14:55 333
- Рыбаков унесло на отколовшейся льдине на озере Зайсан 14:46 266
- На 67% выросли продажи новых авто в Казахстане за год 14:29 287
- Работникам "Казфосфата" пообещали повысить зарплату после стачки 14:15 298
- Знание казахского языка станет обязательным для госслужащих в РК 14:07 302
- Как будут управлять активами Нацфонда до 2030 года, сообщили в Нацбанке 13:34 303
- Проверка магазинов в Астане: алкоголь несовершеннолетним продали в 7 из 22 13:27 351
- Осуждённые напали на контролёров колонии в Усть-Каменогорске 13:10 436
- Когда стадион ФК "Актобе" будет готов к проведению матчей 12:56 336
- Пятилетняя казахстанка восхитила TikTok безупречным английским 12:48 692
- Курортный край без дорог и воды: сельчане записали обращение к президенту РК 12:44 330
- В КМГ сообщили, что не смогут устроить бастующих нефтяников в "Озенмунайгаз" 12:40 341
- В Актобе ребёнок погиб после падения в открытый колодец 12:36 432
- Petrosun завышал цены на сжиженный газ в Алматы — АЗРК 12:23 335
- Толпа подростков с особой жестокостью избила сверстника в Атырау 12:12 609
- Семилетнюю дочь бывшего казахстанского боевика вернули на родину из Сирии — КНБ 12:11 492
- 50 тысяч грантов дополнительно выделят колледжам в Казахстане 11:53 328
- Карагандинские ветераны получат по 1,5 млн тенге ко Дню Победы 11:38 400
- Картографическая выставка, посвящённая истории Казахстана, открылась в Европарламенте 11:36 322
- В Астане объяснили, почему выкопали посаженное президентом Азербайджана дерево 11:20 518
- Полуголый малыш сбежал из детского сада в Караганде 10:55 466
- В Косшы земельный участок за 120 млн тенге вернули государству — прокуратура 10:40 807
- 50 млрд тенге выделят из Нацфонда на строительство магистрального водовода "Астрахань — Мангышлак" 10:26 418
- Опасно для жизни: камнепад произошёл на Медеу 10:19 389
- АСП в Казахстане получают более 450 тысяч граждан 10:11 373
- Инвалидам отказывали в бесплатных гарантированных услугах в Мангистау — прокуроры 09:54 530
- В Алматы начали химобработку деревьев от вредителей 09:37 416
- Сотрудники соцучреждения обворовывали инвалидов и пенсионеров в области Улытау 09:34 417
- Программу поддержки среднего бизнеса хотят разработать в правительстве 09:22 401
- В Казахстане ужесточат регулирование ставок по микрокредитам 09:16 422
- Договор с оператором платных парковок Астаны проверит правительство 09:03 530
- В КХЛ сделали заявление о долгах "Барыса" 08:53 584
- Умерла создательница мини-юбки и цветных колготок Мэри Куант 08:44 466
- В Караганде в районе дач сбросили канализационные нечистоты 07:56 435
- "Выпукло-вогнутым путем": костанайцы жалуются на состояние тротуаров 07:19 613
- В Шымкенте педагог с открытой формой туберкулеза вела уроки в школе 06:34 550
- В Астане жители многоэтажек враждуют с детскими садами из-за игровых площадок 05:00 531
- Два казахстанца попали в топ-50 лучших боксеров мира 03:41 1758
- "КазТрансГаз Аймак" оштрафовали на 232 млн тенге в Кызылординской области 02:17 698
- Маулен Ашимбаев встретился в Москве с казахстанскими студентами 01:36 556
- Казахстанская индейка может исчезнуть с прилавков 00:45 931
- Полиция Туркестанской области назвала фейком информацию о митинге на АЗС 13.04.2023 573
- В громком деле об убийстве ресторатора в Уральске поставили точку 13.04.2023 691
- Копилка сборной Казахстана на чемпионате Азии по борьбе пополнилась "золотом" 13.04.2023 667
- Особо крупную партию трамадола изъяли в Жамбылской области 13.04.2023 760
- Детей спасли от падения из окна в Темиртау 13.04.2023 658
- Хоккейный клуб "Номад" стал победителем чемпионата Казахстана 13.04.2023 805
- Школьники из Алматы стали победителями конкурса NASA 13.04.2023 2108
- Тимур Турлов стал отцом в шестой раз 13.04.2023 892
- Пожар на территории аэропорта Астаны потушили 13.04.2023 799
- Схрон оружия и боеприпасов обнаружили в пригороде Семея 13.04.2023 684
- Обновлён реестр платёжных систем и значимых поставщиков платёжных услуг в Казахстане 13.04.2023 669
- Подростка убили в Алматинской области, под подозрением 17-летний парень 13.04.2023 773
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 679
- Досаев предложил способ борьбы с наркозакладчиками в Алматы 13.04.2023 760
- Пациентку с врождённой деформацией ног успешно прооперировали в Астане 13.04.2023 699
- В Минэнерго прокомментировали прекращение перевалки казахстанской нефти на КТК 13.04.2023 833
- Крупный ресторан сносят в Алматы 13.04.2023 805
- Суд в Гааге обязал Россию выплатить 5 млрд долларов "Нафтогазу" 13.04.2023 833
- В школу с 5 лет: В Караганде объяснили новые правила приёма в первый класс 13.04.2023 774
- Пожар вспыхнул на территории аэропорта Астаны 13.04.2023 932
- Более 4 миллиардов тенге выплатили казахстанские предприятия за эконарушения 13.04.2023 820
- Елена Рыбакина сообщила, какой подарок ей сделал президент Казахстана 13.04.2023 1017
- "Бывают дни, когда хочется бросить теннис" - Рыбакина сделала признание 13.04.2023 1092
- До 12 млн тонн в год хотят увеличить мощность Шымкентского НПЗ 13.04.2023 816
- Актауский морской порт получит статус международного 13.04.2023 679
- Водитель без прав наездил штрафов на 4 млн тенге в ЗКО 13.04.2023 824
- В Сети появился первый тизер сериала о Гарри Поттере 13.04.2023 728
- В России вынесли приговор "казанскому стрелку" 13.04.2023 827
- Совместно бороться с пытками будут прокуроры и Уполномоченный по правам человека 13.04.2023 853
- С кем сыграет Елена Рыбакина в Астане на Кубке Билли Джин Кинг 13.04.2023 1066
- Искусственный интеллект применят в Алматы для регулирования дорожного движения 13.04.2023 828
- Доходы гостиничного бизнеса выросли в Казахстане до 183 млрд тенге 13.04.2023 739
100-летний пистолет передали в полицию Павлодарской области
Наган без заводского номера и два патрона принёс в полицию 46-летний павлодарец. Револьвер был выпущен в 1915 году Тульским оружейным заводом имени Петра Великого, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
После проведения баллистической экспертизы, по решению комиссии, государство выплатит павлодарцу около 100 тысяч тенге.
"Я прогуливался за дамбой в районе Усольского микрорайона. В кустах обнаружил свёрток, в котором находился револьвер и патроны. Видно было, что это раритет. Я подобрал и хотел отнести в какой-нибудь музей. Когда просматривал соцсети, чтобы узнать о музее, увидел информацию о том, что полиция принимает у населения незарегистрированное в органах внутренних дел оружие и решил сдать его", — рассказал павлодарец.
В полиции сообщили, что револьвер планируют передать в музей департамента полиции Павлодарской области.
-
Trend news
- Пожар вспыхнул на территории аэропорта Астаны 13.04.2023 932
- В Сети появился первый тизер сериала о Гарри Поттере 13.04.2023 728
- Несколько сёл в Карагандинской области получат казахские названия 13.04.2023 777
- Россия нанесла удар ракетой по условной цели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане 12.04.2023 1381
- Казахстан и Китай взаимно введут безвизовый режим 12.04.2023 1190
- Гей-пропагандой в частных школах Астаны и Алматы озаботился депутат Назаров 12.04.2023 1298
- Депутаты предлагают запретить TikTok в Казахстане 12.04.2023 1200
- Подробности дела "сепаратистов" в СКО сообщили в Генпрокуратуре 12.04.2023 1232
- Ликвидирован крупный канал сбыта огнестрельного оружия - КНБ 12.04.2023 1097
- Более 120 митингующих жанаозенцев задержали в Астане – Генпрокуратура 12.04.2023 1154
- Митинговавших в Астане нефтяников из Жанаозена отправят домой 12.04.2023 1463
- Подросток скончался в интернате Семея 11.04.2023 1222
- Россиянам запретят выезд за границу после получения повесток из военкомата 11.04.2023 1468
- Бывший вице-министр здравоохранения пожаловался, что не может оплатить продукты 11.04.2023 1411
- С собравшимися у здания Минэнерго нефтяниками провели переговоры представители КМГ 11.04.2023 1185
- Казахстан намерен отсудить 16,5 млрд долларов у операторов Кашагана и Карачаганака 11.04.2023 1220
- Далай-лама извинился перед мальчиком, которому предложил пососать язык - СМИ 11.04.2023 1401
- В подпольном казино в Ираке задержали 20 казахстанцев 10.04.2023 1819
- В чем обвиняются двое сбежавших из аэропорта в Корее казахстанцев, рассказали в МИД 10.04.2023 1163
- "Угрожали ножом" - о вымогательстве 5 миллионов тенге заявил житель Туркестанской области 10.04.2023 1097
- Топ-менеджер оператора РОП Руслан Шамшиев был убит — Санжар Бокаев 10.04.2023 10280
- Фермеры преувеличивали размеры своих земель для получения сверхсубсидий - Карашукеев 10.04.2023 1355
- Подопечная Дана Балана на шоу "Голос Украины" Индира Едильбаева выходит замуж 10.04.2023 1453
- Подозреваемого в попытке убить бывшую жену задержали в ЗКО 09.04.2023 1311
- Скончалась ещё одна пострадавшая от наезда автобуса в Шымкенте 09.04.2023 1848
- Укладывала детей спать подзатыльниками: в Павлодаре уволили воспитателя 09.04.2023 1709
- Автобус сбил шестерых: кондукторов в Шымкенте возвращать не планируют 09.04.2023 2638
- Родившаяся в Астане американка разыскивает биологических родителей 09.04.2023 1958
- Космический блокбастер: вышел новый клип Димаша Кудайбергена 09.04.2023 1912
- Автобус сбил шестерых: подробности жуткого ДТП рассказали в полиции Шымкента 08.04.2023 5077
- Димаш Кудайберген появился в компании эффектной грузинской певицы 08.04.2023 3069
- Бывшего подполковника полиции осудили за взятку в Мангистау 08.04.2023 1409
- Полиция устроила погоню за водителем строительного крана в Павлодаре 08.04.2023 1671
- В Уральске "заминировали" редакцию областного СМИ 08.04.2023 1410
- Головкин отмечает 41-й день рождения 08.04.2023 1265
- Димаш Кудайберген проанонсировал свой клип на музыку 16-летнего брата 08.04.2023 6247
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 07.04.2023 1266
- Коммерческие помещения аэропорта Алматы вернули в госсобственность 07.04.2023 1330
- Депутат Каракат Абден больше не думает вводить налог за брак с иностранцем 06.04.2023 1671
- Няню подозревают в убийстве двухлетнего ребёнка в Алматинской области 06.04.2023 1611
- Приговор Боранбаеву: что станет с футбольным клубом "Кайрат" 06.04.2023 2203
- "Kazakhmys Energy" оштрафовали на 2,7 млн тенге за нарушение закона 06.04.2023 1354
- Дикому Арману продлили арест ещё на два месяца 06.04.2023 1611
- Казахстанские банки предупредили о новом виде мошенничества 06.04.2023 1588
- Астанчанка осуждена за убийство любовницы мужа 06.04.2023 2386
- Арестуют ли Путина при визите в Казахстан, ответили в МИД РК 05.04.2023 7898
- Новое видео с сыном Даулета Турлыханова распространяется в соцсетях 05.04.2023 9577
- "Необходимо пересмотреть уголовные дела Маргулана Боранбаева и Даната Намазбаева" - депутат 05.04.2023 1985
- Серик Кудебаев мог сбежать через горы - глава Погранслужбы КНБ 05.04.2023 1641
- В Казахстане нужно ужесточить закон о сепаратизме – депутат 05.04.2023 1762
- Побег Кудебаева: Казахстан отправил запрос погранслужбе Кыргызстана 05.04.2023 1678
- Слить компромат в интернет угрожал астанчанин и вымогал деньги у знакомого 05.04.2023 3786
- Более 50 должностных лиц наказали за незаконные госзакупки в Туркестанской области 05.04.2023 1543
- В Шымкенте чиновники систематически брали взятки у владельцев частных детсадов 04.04.2023 1757
- Главу отдела полиции в Актобе заподозрили в коррупции 04.04.2023 2303
- Обвиняемый в хищении экс-глава ТЭЦ Тараза подался в бега 04.04.2023 1819
- Пострадавшие от побоев юристы хотят взыскать с сына мажилисмена 25 млн тенге 04.04.2023 1758
- Гражданка Узбекистана продала своих детей в Казахстане 03.04.2023 1737
- Мужа Байзаковой "застукали" с бывшей: в сети появилось видео 03.04.2023 26972
- 37 фактов торговли людьми: для каких целей держали "рабов" в Казахстане 03.04.2023 2812
- Полиция фиктивно раскрыла убийство, сделав подозреваемым умершего мужчину 03.04.2023 1892
- Экс-глава ДП Алматинской области сбежал из Казахстана 03.04.2023 2039
- Экспедитора ограбили в ЗКО на 1,8 млн тенге 03.04.2023 1587
- Осужденный на 12 лет экс-министр обороны Мурат Бектанов подал на апелляцию 02.04.2023 2400
- "Народный совет трудящихся" из Петропавловска извинился перед казахстанцами 02.04.2023 13709
- Экс-аким Шымкента пословицей опроверг роман с бывшей любовницей Болата Назарбаева 02.04.2023 19776
- Губернатор Астраханской области приехал в Казахстан на мотоцикле 02.04.2023 2401
- Сломавшему нос журналистке жителю Атырау вынесли приговор 01.04.2023 2025
- Не выходя из колонии: заключённый обманул казахстанцев на 25 миллионов тенге 01.04.2023 15755
- Какое имущество конфисковали у Кайрата Боранбаева 31.03.2023 2588
- Бизнесмены давали взятки аудиторам за пересмотр итогов конкурсов госзакупок в Астане 31.03.2023 2234
- "Я готов возвратить доход" - Боранбаев произнёс последнее слово в суде 31.03.2023 13308
- Безработные устроили голодовку в Мангистауской области 30.03.2023 1818
- Восьмилетнего мальчика изнасиловали подростки в Алматинской области 30.03.2023 2321
- Побег из Инчхона: казахстанцу грозит до 15 лет тюрьмы 30.03.2023 1966
- "Муж радует" - Ерке Есмахан похвасталась роскошными подарками 30.03.2023 2285
- "Ерболат Досаев - интересный кандидат" - глава партии Respublica о должности премьера 30.03.2023 2113
- "Это правительство не справится с задачей" - депутаты о назначении Смаилова 30.03.2023 2761
- В Астане людям с инвалидностью незаконно начисляли налоги — Генпрокуратура 30.03.2023 2044
- Экс-аким Кентау Рашид Аюпов сидит в СИЗО 30.03.2023 3873
-
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 679
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 750
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 947
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 1414
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 1075
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 907
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 1175
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 1871
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 1227
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 1194
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 1215
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 1272
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 1238
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 1096
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 1268
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 1237
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 1172
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 1205
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 1339
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 1125
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 1567
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 1344
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 1317
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 1724
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 1493
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 1193
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 1340
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 1369
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 1381
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 1508
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 1651
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 1665
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 1720
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 1682
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 1605
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 1506
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 1819
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 1561
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 1585
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 1412
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 1734
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 1843
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 1887
- Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве 03.04.2023 1655
- Растущий спрос на топливо: почему возникает дефицит ГСМ в Казахстане? 03.04.2023 1472
- В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia 03.04.2023 1981
- Серик Жумангарин сохранил кресло в правительстве РК 03.04.2023 1677
- Назначен первый вице-премьер РК 03.04.2023 1518
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 03.04.2023 1749
- Президент освободил от должности главу Антикора 03.04.2023 3630
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 03.04.2023 2095
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 1716
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 1825
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 1936
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 1727
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 1851
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 1943
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 1973
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 1858
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 1700
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 1948
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 2006
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 2162
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 2426
- Токаев созвал первую сессию парламента восьмого созыва 27.03.2023 2074
- Токаев принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 27.03.2023 2123
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 2280
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 3126
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 1939
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 2294
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 2402
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 2609
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 2371
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 3261
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 3164
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 2898
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 2825
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 3087
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 3297
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 2806