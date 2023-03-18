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100 дней в кресле акима: что думают астанчане о работе Жениса Касымбека
Сегодня исполняется ровно 100 дней с момента вступления Жениса Касымбека в должность градоначальника Астаны. Редакция BaigeNews.kz отследила работу акима со дня назначения, первые решения Касымбека на посту, мнение горожан о так и нерешённых проблемах, оставленных ему предшественником Алтаем Кульгиновым.
8 декабря 2022 года Женис Касымбек покинул пост акима Карагандинской области и получил кресло акима Астаны.
"Вместе с вами мы будем развивать нашу столицу. Совместными усилиями мы сделаем наш город еще лучше и комфортнее для проживания", — с такими словами Касымбек впервые обратился к астанчанам на своей странице в Facebook.
Планы на 2023 год
В январе аким отчитался президенту о планируемой работе на этот год. Из положительных моментов можно выделить начавшееся проектирование 25 школ нового формата на 100 тысяч ученических мест в рамках нацпроекта "Комфортная школа". Касымбек пообещал начать их строительство в этом году. Он также доложил президенту о ходе строительства станции питьевой воды (НФС-3), теплоэлектроцентрали, газовых тепловых станций. По прогнозам акима, газовая тепловая станция "Туран" позволит отапливать до 8 миллионов квадратных метров жилья. Завершить проект акимат планирует до конца года. Не окажется ли проект очередным долгостроем, покажет время.
Многострадальный ЛРТ
Через неделю после встречи с Токаевым Женис Касымбек стал хедлайнером всех новостных сводок, когда заявил, что ЛРТ наконец запустят в 2024 году.
"В этом году будет активное строительство этого объекта. Сейчас идут работы по мобилизации, а также идут авансовые платежи по технике, по будущим поездам, которые будут работать на ЛРТ. Планируется, что в течение 2023-2024 года проект будет реализован и до конца следующего года он должен быть запущен", — сказал аким.
Но не всех горожан эта новость обрадовала.
К слову, о возобновлении строительства ЛРТ говорил экс-аким Кульгинов ещё за два месяца до назначения Касымбека. Строительство давно стало синонимом столицы, в том числе и точечная застройка.
Борьба с точечной застройкой
В марте Женис Махмудович сообщил, что приостановил строительство 76 объектов из-за отсутствия разрешительных документов.
"Все субъекты, выполняющие строительство без разрешительных документов, привлечены к административной ответственности с выдачей предписаний на приостановку работ", — говорилось в сообщении.
И здесь при исполнении не обошлось без шероховатостей.
Горожане пишут что воодушевились, в надежде на то, что их проблемы решатся.
Однако жителям пришлось вновь напомнить акиму о его словах прямо в комментариях под публикациями.
(Не)тёплые остановки
Уже пятый год жителей волнует вопрос, почему некоторые дорогостоящие тёплые остановочные павильоны города не соответствуют своему названию. Проблему неработающих и разбитых "тёплых" остановок за все эти годы не смог решить и предшественник нынешнего акима.
Работа коммунальных служб
Назначенный акимом в зимнее время года Женис Касымбек почти сразу приступил к очистке города от снега и наледи. Сообщения о проделанной работе регулярно появлялись на его страницах в соцсетях и на сайте акимата.
Однако некоторые жители города результат проделанной работы оценили низко. Если сказать проще - не увидели совсем. Об этом они прямо написали под постом на личной странице акима.
В феврале и марте в столице начались противопаводковые мероприятия. Реакция горожан последовала незамедлительно.
Ниже фотографии астанчанки, 12 марта дворы новостроек по проспекту Туран и улице Абикена Бектурова буквально утонули в талой воде.
Встречи с населением, обещания и обратная связь
С момента своего прихода новоиспечённый аким столицы выступил за открытость, а соцсети стали инструментом обратной связи. На официальной странице Касымбека основной акцент сделан на отчётных публикациях о встрече с населением. Логично, что под такими публикациями появляются комментарии с жалобами.
Вот, кстати, самое первое обращение акима к жителям Астаны на своей странице в Facebook.
"Социальные сети — эффективное средство коммуникации. Для нас важно ваше мнение. Мы открыты к предложениям и идеям по дальнейшему развитию нашей столицы".
Однако подавляющее большинство обращений астанчан так и остаются без ответа.
Часто в своих комментариях жители столицы вспоминают бывшего акима и сравнивают с ним нынешнего. Возможно, 100 дней — это совсем небольшой срок, для того, чтобы проявить себя опытным хозяйственником. Как жители столицы, надеемся, что хотя бы такие системные проблемы, указанные выше, наконец решатся.
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