100 дней в кресле акима: что думают астанчане о работе Жениса Касымбека

Фото: primeminister.kz

Сегодня исполняется ровно 100 дней с момента вступления Жениса Касымбека в должность градоначальника Астаны. Редакция BaigeNews.kz отследила работу акима со дня назначения, первые решения Касымбека на посту, мнение горожан о так и нерешённых проблемах, оставленных ему предшественником Алтаем Кульгиновым.

8 декабря 2022 года Женис Касымбек покинул пост акима Карагандинской области и получил кресло акима Астаны.

"Вместе с вами мы будем развивать нашу столицу. Совместными усилиями мы сделаем наш город еще лучше и комфортнее для проживания", — с такими словами Касымбек впервые обратился к астанчанам на своей странице в Facebook.

Планы на 2023 год

В январе аким отчитался президенту о планируемой работе на этот год. Из положительных моментов можно выделить начавшееся проектирование 25 школ нового формата на 100 тысяч ученических мест в рамках нацпроекта "Комфортная школа". Касымбек пообещал начать их строительство в этом году. Он также доложил президенту о ходе строительства станции питьевой воды (НФС-3), теплоэлектроцентрали, газовых тепловых станций. По прогнозам акима, газовая тепловая станция "Туран" позволит отапливать до 8 миллионов квадратных метров жилья. Завершить проект акимат планирует до конца года. Не окажется ли проект очередным долгостроем, покажет время.

Многострадальный ЛРТ

Через неделю после встречи с Токаевым Женис Касымбек стал хедлайнером всех новостных сводок, когда заявил, что ЛРТ наконец запустят в 2024 году.

"В этом году будет активное строительство этого объекта. Сейчас идут работы по мобилизации, а также идут авансовые платежи по технике, по будущим поездам, которые будут работать на ЛРТ. Планируется, что в течение 2023-2024 года проект будет реализован и до конца следующего года он должен быть запущен", — сказал аким.

Но не всех горожан эта новость обрадовала.

К слову, о возобновлении строительства ЛРТ говорил экс-аким Кульгинов ещё за два месяца до назначения Касымбека. Строительство давно стало синонимом столицы, в том числе и точечная застройка.

Борьба с точечной застройкой

В марте Женис Махмудович сообщил, что приостановил строительство 76 объектов из-за отсутствия разрешительных документов.

"Все субъекты, выполняющие строительство без разрешительных документов, привлечены к административной ответственности с выдачей предписаний на приостановку работ", — говорилось в сообщении.

И здесь при исполнении не обошлось без шероховатостей.





Горожане пишут что воодушевились, в надежде на то, что их проблемы решатся.

Однако жителям пришлось вновь напомнить акиму о его словах прямо в комментариях под публикациями.

(Не)тёплые остановки

Уже пятый год жителей волнует вопрос, почему некоторые дорогостоящие тёплые остановочные павильоны города не соответствуют своему названию. Проблему неработающих и разбитых "тёплых" остановок за все эти годы не смог решить и предшественник нынешнего акима.





Работа коммунальных служб

Назначенный акимом в зимнее время года Женис Касымбек почти сразу приступил к очистке города от снега и наледи. Сообщения о проделанной работе регулярно появлялись на его страницах в соцсетях и на сайте акимата.

Однако некоторые жители города результат проделанной работы оценили низко. Если сказать проще - не увидели совсем. Об этом они прямо написали под постом на личной странице акима.

В феврале и марте в столице начались противопаводковые мероприятия. Реакция горожан последовала незамедлительно.



Ниже фотографии астанчанки, 12 марта дворы новостроек по проспекту Туран и улице Абикена Бектурова буквально утонули в талой воде.



Встречи с населением, обещания и обратная связь

С момента своего прихода новоиспечённый аким столицы выступил за открытость, а соцсети стали инструментом обратной связи. На официальной странице Касымбека основной акцент сделан на отчётных публикациях о встрече с населением. Логично, что под такими публикациями появляются комментарии с жалобами.

Вот, кстати, самое первое обращение акима к жителям Астаны на своей странице в Facebook.

"Социальные сети — эффективное средство коммуникации. Для нас важно ваше мнение. Мы открыты к предложениям и идеям по дальнейшему развитию нашей столицы".

Однако подавляющее большинство обращений астанчан так и остаются без ответа.

Часто в своих комментариях жители столицы вспоминают бывшего акима и сравнивают с ним нынешнего. Возможно, 100 дней — это совсем небольшой срок, для того, чтобы проявить себя опытным хозяйственником. Как жители столицы, надеемся, что хотя бы такие системные проблемы, указанные выше, наконец решатся.