10 тысяч участников из 20 стран встретятся на международной промышленной выставке в Астане

25-27 сентября в Астане впервые пройдет международная промышленная выставка "ИННОПРОМ КАЗАХСТАН", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта РК.

По информации ведомства, выставка "ИННОПРОМ КАЗАХСТАН" займет более 12 тысяч квадратных метров. Здесь расположатся следующие тематические разделы: авиационное транспортное, энергетическое машиностроение, станкостроение, химическая промышленность, металлургия и промышленный IT.

На пленарной сессии "Промышленные стратегии нового времени" на одной сцене встретятся главы Правительств Казахстана, России, Беларуси и других стран ЕАЭС, а также руководители деловых ассоциаций и производственных компаний. Представители бизнеса и органов власти выскажут свои мнения о международной кооперации, а также представят новые перспективные проекты.

"В рамках выставки будут подниматься вопросы внешнеэкономического сотрудничества, а именно, установление тесных экономических связей со странами ЕАЭС, а также повышения инвестиционной привлекательности Казахстана", - сообщили в Минтранспорта.

Сообщается также, что отдельный блок деловой программы посвящен специализированным сессиям - "Транспорт будущего: вызовы и решения"; "Инновации в металлургии и их внедрение в реальное производство"; "Технологии для энергетики: эффективные, чистые, безопасные"; "Цифровизация производства: критические факторы успеха". Также в рамках мероприятия пройдут круглые столы и заседание делового совета.

"Важной составляющей форумной части выставки станет образовательная программа "Новые кадры для новой промышленности" для студентов и молодых специалистов, подготовленная партнерами ИННОПРОМ — образовательными центрами и промышленными компаниями Казахстана и России", - отметили в ведомстве.

Отмечается, что организаторами мероприятия выступают Министерство промышленности и строительства РК, Министерство транспорта РК и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.