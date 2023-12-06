Грузовые поезда переехали 10 лошадей в Казахстане
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Машинистам двух поездов пришлось экстренно тормозить из-за лошадей на рельсах, но 10 животных всё равно погибли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, что недавно произошло два несчастных случая.
На перегоне станции Сороковая – Сарыоба Акмолинской области машинист грузового поезда экстренно затормозил, увидев лошадей на железной дороге.
К сожалению, наезд предотвратить не удалось. В результате столкновения погибли семь лошадей.
Владельца лошадей скоро установили. Им оказался 45-летний житель столицы. В отношении мужчины составлен административный протокол по части 1 статьи 559 КоАП РК "Нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог" и наложен штраф в размере пяти МРП.
На перегоне Пресногорьковская – Бауманский Северо-Казахстанской области машинист грузового поезда, заметив табун лошадей, также экстренно затормозил, но переехал трёх лошадей. Остальные 25 животных были помещены в загон.
Владельцем табуна оказался 43-летний житель СКО. Его привлекли к административной ответственности за нарушение правил выпаса в полосе отвода железных дорог.
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