Грузовые поезда переехали 10 лошадей в Казахстане

Машинистам двух поездов пришлось экстренно тормозить из-за лошадей на рельсах, но 10 животных всё равно погибли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



Сообщается, что недавно произошло два несчастных случая.

На перегоне станции Сороковая – Сарыоба Акмолинской области машинист грузового поезда экстренно затормозил, увидев лошадей на железной дороге.

К сожалению, наезд предотвратить не удалось. В результате столкновения погибли семь лошадей.

Владельца лошадей скоро установили. Им оказался 45-летний житель столицы. В отношении мужчины составлен административный протокол по части 1 статьи 559 КоАП РК "Нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог" и наложен штраф в размере пяти МРП.

На перегоне Пресногорьковская – Бауманский Северо-Казахстанской области машинист грузового поезда, заметив табун лошадей, также экстренно затормозил, но переехал трёх лошадей. Остальные 25 животных были помещены в загон.

Владельцем табуна оказался 43-летний житель СКО. Его привлекли к административной ответственности за нарушение правил выпаса в полосе отвода железных дорог.