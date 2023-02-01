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  • 10 лет за видео с танцами. Иранскую пару осудили за ролик, снятый у "ворот Тегерана"
bbc.com Сегодня, 08:20
91
Сегодня, 08:20
91
Фото: bbc.com

10 лет за видео с танцами. Иранскую пару осудили за ролик, снятый у "ворот Тегерана"

21-летняя жительница Ирана и её 22-летний жених получили десятилетний тюремный срок за размещенное в социальных сетях видео, на котором они танцуют около Башни Азади — символа иранской столицы, известного как "ворота Тегерана", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.

Сообщается, что Астиаж Хагиги и Амир Мохаммад Ахмади были признаны виновными в "поощрении разложения и публичной проституции", а также в "проведении собрания с целью нарушения национальной безопасности".

Видео с их романтическим танцем было опубликовано в Instagram и набрало миллионы просмотров. Хакики и Ахмади — популярные в стране блогеры, на их аккаунт подписано множество людей.

В последние месяцы власти Ирана продолжают преследовать людей, которых считают участниками кампании в поддержку прав женщин. По формальным признакам ролик с танцем не содержал каких-либо политических призывов, пара не связывала его с демонстрациями в поддержку Амини. Однако на Хакики не было хиджаба, что запрещено действующими в Иране исламскими правилами. Женщинам в стране также запрещается танцевать на публике — тем более с мужчиной.

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#Иран #соцсети #танец #тюрьма
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:20
91
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