10 лет за видео с танцами. Иранскую пару осудили за ролик, снятый у "ворот Тегерана"

Фото: bbc.com

21-летняя жительница Ирана и её 22-летний жених получили десятилетний тюремный срок за размещенное в социальных сетях видео, на котором они танцуют около Башни Азади — символа иранской столицы, известного как "ворота Тегерана", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.

Сообщается, что Астиаж Хагиги и Амир Мохаммад Ахмади были признаны виновными в "поощрении разложения и публичной проституции", а также в "проведении собрания с целью нарушения национальной безопасности".

Видео с их романтическим танцем было опубликовано в Instagram и набрало миллионы просмотров. Хакики и Ахмади — популярные в стране блогеры, на их аккаунт подписано множество людей.