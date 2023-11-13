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10 краснокнижных птиц изъяли у жителя Шымкента

Сегодня, 13:57
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Polisia.kz Сегодня, 13:57
Сегодня, 13:57
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Фото: Polisia.kz

10 редких и исчезающих видов птиц полицейские изъяли у жителя Шымкента и передали в государственный зоопарк, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что житель Шымкента перевозил 10 балобанов и чернобрюхих рябок, занесённых в Красную книгу Казахстана, на легковом автомобиле, когда его остановили полицейские.

Стражи порядка изъяли птиц, передали их в государственный зоопарк Шымкента, а мужчину  доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

В настоящее время проводится досудебное расследование по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса РК “Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами”.

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