10 краснокнижных птиц изъяли у жителя Шымкента
Сегодня, 13:57
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Сегодня, 13:57Сегодня, 13:57
144Фото: Polisia.kz
10 редких и исчезающих видов птиц полицейские изъяли у жителя Шымкента и передали в государственный зоопарк, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, что житель Шымкента перевозил 10 балобанов и чернобрюхих рябок, занесённых в Красную книгу Казахстана, на легковом автомобиле, когда его остановили полицейские.
Стражи порядка изъяли птиц, передали их в государственный зоопарк Шымкента, а мужчину доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств.
В настоящее время проводится досудебное расследование по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса РК “Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами”.
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