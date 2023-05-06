10 казахстанских школьников отправились в "Артек"

Победители казахстанского этапа конкурса юных чтецов "Живая классика" отправились сегодня в "Артек", передаёт BaigeNews.kz.

10 школьников из Астаны, Тараза и Шымкента проведут во всемирно известном лагере целых 24 дня.



"Среди них и двенадцатилетний Федор Щербаков из Жамбылской области. Его прадедушка, Анатолий Маркович Цигельман, в 30-е годы прошлого века был директором "Артека". В 1942 году он геройски погиб в боях под Новороссийском. Память об Анатолии Марковиче бережно хранят не только в семье Щербаковых, но и в "Артеке", - сообщили в "Русском доме".