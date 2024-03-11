10 дворов подтопило на станции в Жетысуской области

10 дворов частных жилых домов подтоплено на станции Бесколь Алакольского района Жетысуской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Это произошло в результате интенсивного снеготаяния на полях. Производятся отвод талых вод и расширение оросительного канала. Задействовано 12 человек, пять единиц техники и три мотопомпы, сообщили в МЧС.

На место происшествия выехали начальник ДЧС области с силами и средствами в количестве 25 спасателей, четыре единицы техники и шесть мотопомп.