10 дел расследуют по фактам участия казахстанцев в конфликте в Украине

Фото: gov.kz

Казахстанцы участвуют в военном конфликте в Украине. Об этом заявили в Комитете нацбезопасности. По данным сотрудников КНБ, по этим фактам сейчас ведётся расследование, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

"Следственными подразделениями КНБ расследуется 10 уголовных дел по фактам участия граждан РК в вооружённом конфликте или военных действиях на территории Украины. На основании части 1 статьи 201 УПК РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению", - заявили в пресс-службе КНБ.

Пока не уточняется, на чьей стороне задействованы наши сограждане.

По уголовному законодательству, за участие в иностранных вооруженных конфликтах наёмникам может грозить от пяти до девяти лет тюрьмы.