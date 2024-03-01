10 человек спасли от пожара в многоэтажке в Караганде
Сегодня, 19:54
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Сегодня, 19:54Сегодня, 19:54
85Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов
Пожар потушили в многоэтажке на Юго-Востоке Караганды. 10 человек спасли от огня, двоих - забрали в больницу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.
В 17:53 спасателям поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме в микрорайоне Гульдер-1.
"В квартире на восьмом этаже произошло горение домашних вещей и мебели. Площадь пожара - шесть квадратных метров. Пожар ликвидирован в 18:26.
Силами огнеборцев с использованием спасательных колпаков спасено 10 человек, из них трое детей и эвакуировано 12 человек, из них двое детей. Двух жителей из горящей квартиры доставили в больницу для осмотра", - сообщили в ведомстве.
На месте пожара были задействованы 30 человек личного состава и восемь единиц техники ДЧС.
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