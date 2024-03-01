10 человек спасли от пожара в многоэтажке в Караганде

Пожар потушили в многоэтажке на Юго-Востоке Караганды. 10 человек спасли от огня, двоих - забрали в больницу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

В 17:53 спасателям поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме в микрорайоне Гульдер-1.

"В квартире на восьмом этаже произошло горение домашних вещей и мебели. Площадь пожара - шесть квадратных метров. Пожар ликвидирован в 18:26.

Силами огнеборцев с использованием спасательных колпаков спасено 10 человек, из них трое детей и эвакуировано 12 человек, из них двое детей. Двух жителей из горящей квартиры доставили в больницу для осмотра", - сообщили в ведомстве.

На месте пожара были задействованы 30 человек личного состава и восемь единиц техники ДЧС.