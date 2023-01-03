1 января казахстанцы вызвали скорую помощь более 33 тысяч раз

Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

В первый день 2023 года казахстанцы вызвали скорую помощь более 33 тысяч раз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"За сутки службой скорой медицинской помощи по Казахстану принято и отработано 33370 вызовов, что на 20 процентов выше средней обращаемости. При этом вызовов первой категории срочности (например, поводы: боли в груди, шок, остановка дыхания и другие случаи) составляет четыре процента", - говорится в сообщении.

Врачи отметили, что на вторую категорию срочности приходится 23 процента вызовов или 23 575 звонков. К этой категории относятся обращения из-за нарушения ритма сердца, атипичной боли или изолированной травмы и других.

На вызова по третьей категории срочности бригады скорой медицинской помощи выезжали более чем в 9 500 раз (28 процентов).

Наибольшую долю вызовов составила четвёртая категория (обострение хронических заболеваний), на неё пришлось 45 процентов обращений.