1 мая в Казахстане стартует новая ипотечная программа

Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев сообщил, что 1 мая в стране стартует новая ипотечная программа, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам министра, для целей этой программы сейчас производится привлечение "Отбасы банком" 300 миллиардов тенге.

"Это общий размер программы. Это первое. Второе, ставка для социально уязвимых слоёв населения не будет превышать 7%. 1 мая мы объявим полностью все условия программы", - сказал Канат Шарлапаев на брифинге в правительстве.

У министра спросили, не будет ли такой ситуации, когда за 17 секунд, как с автокредитами, разберут все кредиты.

"Эти вещи, может, не совсем следует смешивать. "Отбасы банк" достаточно давно работает и достаточно неплохо себя зарекомендовал с точки зрения распределения ипотеки. Считаю, что у "Отбасы банка" достаточно компетенций, чтобы правильно эту работу организовать и дать возможность ещё большему количеству наших граждан получить доступ к своему жилью", – пояснил министр.

Напомним, новую жилищную программу анонсировал на третьем заседании Национального курултая президент Касым-Жомарт Токаев.

О том, как новая программа скажется на рынке жилой недвижимости, в интервью рассказал президент Саморегулируемой ассоциации риелторов Казахстана Александр Пак.