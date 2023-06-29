"Звонят на ломках" – волонтеры Алматы рассказали, как помогают наркозависимым

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По официальной статистике, в Казахстане насчитывается около 18 тысяч наркозависимых, есть среди них и несовершеннолетние. Корреспондент BaigeNews.kz выяснял, почему молодые казахстанцы становятся наркозависимыми, и как общество борется с этой по-прежнему актуальной проблемой.

Истории о том, как молодые люди попадают в число наркозависимых, шокируют. Но более тяжелые рассказы можно услышать о том, через что проходят люди, решившие избавиться от зависимости и вернуться к нормальной жизни. Как говорят специалисты, наркозависимость не лечится, просто с ней учат жить, чтобы не было рецидивов.

"Звонят на ломках"

Специалисты call-центра проекта Управления молодежной политики Алматы "Наркостоп" за 4 месяца обработали 1 600 звонков, каждый из них длительностью не менее часа.

"Звонят молодые люди, в возрасте 20-22 года. Главная проблема - они не могут признаться родителям в своей зависимости. Очень часто они звонят нам "на ломках", а это опасное состояние в виде продолжительной депрессии, были случаи маниакальной депрессии и даже шизофрении", - рассказывает куратор проекта Нуржан Жакупов.

После переговоров онлайн, обратившихся за помощью приглашают на встречу офлайн, где продолжается работа со специалистами и оказывается психологическая помощь обратившемуся.

"Мы предлагаем им самим признаться родителям. И это важный психологический момент. Таким образом человек делает самостоятельный, осознанный шаг к тому, чтобы войти в терапию. Если он сам мысленно этот шаг не делает, мы можем его всю жизнь лечить и всю жизнь он будет срываться. Когда они признаются родителям, следом подключаемся мы", - говорит Нуржан Жакупов.

Решившимся на избавление от зависимости предлагают за счёт проекта пройти медицинскую детоксикацию в лицензированном частном учреждении под присмотром специалистов. Детоксикацию подразумевает выведение продуктов распада синтетических наркотиков из организма. Параллельно специалисты ведут работу с родителями.

"Родители, родные ни в коем случае не должны начинать ругать, наказывать зависимого, потому что после этого они абсолютно потеряют с ним контакт, будет потеряно доверие", - пояснил куратор проекта.

Психологи проекта говорят, что очень часто матери представляют своих детей самыми лучшими, и отказываются просто верить, что их ребенок попал в историю с наркотиками. Специалисты говорят, что зачастую созависимым даже сложнее, с их стороны психологи сталкиваются с сопротивлением.

"Мы им рассказываем, что это, во-первых, не конец света, что с этим можно жить, просто в особенном режиме. Для самих зависимых у нас группа анонимная, проводится психологическая помощь, помогаем им подобрать частные реабилитационные центры либо определиться в государственные. Ведь разница между ними лишь в одном - в частных не ставят на учёт", - сказал Нуржан Жакупов.

Один курс такой реабилитации в клинике стоит от 3 миллиона тенге и выше, или 500 тысяч тенге в месяц. Поэтому за счет проекта лечение оплачивают тем, кто по результатам психологических тестов показывает реальную готовность самостоятельно избавиться от зависимости, а не потому что его заставили близкие.

После реабилитационного центра проект "Наркостоп" помогает социализироваться наркозависимому, то есть, полностью перестроить его образ жизни, поменять друзей, исключить контакты со старым кругом общения. Некоторым подопечным даже противопоказано ходить в аптеки, так как это может стать триггером к рецидиву.

"Были у нас ребята, которые убегали из центров. После таких случаев, в основном, они больше не проходят за помощью к нам, но возможно проходят принудительное лечение уже в государственных центрах с постановкой на учет. Тут нельзя никого заставить быть хорошим, пока человек сам решение не примет. Мы можем мотивировать, но заставить не можем", - отметил Нуржан Жакупов.

Доступ открыт

И госорганы, и НПО признают, что наркотики сегодня как никогда стали доступны. Если раньше потенциальный покупатель чтобы приобрести их бы вынужден искать контакты других наркозависимых, тем самым становясь участником цепочки, то сейчас все намного проще и при этом анонимно.

"Сейчас человек может купить наркотики, об этом никто не узнает. Все эти граффити со ссылками - это и есть входной "портал". Мы только с начала года в Алматы закрасили 52 тысяч таких ссылок, со дня основания проекта было закрашено больше 300 тысяч ссылок. Тем не менее, появляются новые, на одной двери может быть по 20 - 30 надписей, на одной стене мы однажды насчитали более тысячи", - сказал Нуржан Жакупов.

Волонтеры проекта не только закрашивают ссылки и снимают об этом ролики для соцсетей, но и сами занимаются поиском интернет-сайтов, которые продают наркотики. Далее эту информацию передают в управление по борьбе с наркотиками города и республики. Но противодействие наркобизнесу со стороны правоохранителей и волонтеров — это лишь одна сторона борьбы с наркоманией.

Мобилизовать общество

Эксперт общественного совета города Алматы по вопросам культуре и молодежи Совет Сеитов полагает, что сегодня молодежь не задумывается о последствиях употребления запрещенных веществ, так как разъяснительная работа и противодействие наркобизнесу в информационном пространстве сегодня идет на языке, который не интересен молодежи. Да и само общество сегодня не мобилизовано на противодействие этому злу.

Исследование, проведенное среди студентов колледжей и вузов Алматы, показало, что в молодежной среде считается неприемлемым, когда кто-то предупреждает полицию, директора, руководителя о какой-либо проблеме или противоправном действии. Совет Сеитов полагает, что необходимо менять такие неписанные правила.

"Полагаю, что очень показателен пример Германии, где граждане весьма бдительные, и если замечают что-то неладное, обращаются в компетентные органы. Таким образом, граждане помогают поддерживать порядок. Даже молчание людей, которые видят что-то противоправное, подозрительное, те же закладки, способствует развитию наркобизнеса. Люди не должны быть равнодушными", - отметил Совет Сеитов.

В сложившейся ситуации, по словам эксперта, мощное противодействие наркобизнесу в информационном поле могли бы оказать известные личности, уважаемые люди и блогеры, так как именно к их мнению чаще прислушивается молодежь.

"Если человек популярен его уважают, у него автоматически появляется ответственность. Все, что им будет сказано, в 100-кратном размере будет иметь силу и значение для тех, кто его смотрит и слушает", - отметил Совет Сеитов.

"Косметическим ремонтом не обойтись

Не секрет, что каждый подросток сам по себе амбициозен, и для человека в таком возрасте очень важно быть причастными к чему-то большому. Во времена СССР этим "большим" были движения октябрят и пионеров, сегодня же на молодого человека обрушивается так много информации, что ему порой сложно сделать правильный выбор. К тому же, ни для кого не секрет, что сейчас организовать ребёнку досуг стало финансово затратным мероприятием для родителей.

Этим пользуются сбытчики наркотиков, вовлекая молодежь в число зависимых.

Президент Казахстана отметил, что в стране как инфраструктура лечения наркозависимых, так и законодательная база немного отстают от реалий. Поэтому в мажилисе сегодня готовят поправки в некоторые законодательные акты, чтобы улучшить ситуацию.

Представители проекта "Наркостоп" состоят в двух рабочих группах в мажилисе по внесению изменений в уголовный кодекс, а именно в 1-й части статьи 297-й.

"Мы сейчас предлагаем альтернативные меры наказания, чтобы таких детей, в возрасте 16-18 лет ставших наркозависимыми, перевоспитывали, а не наказывали. Также мы готовим рекомендации для точечных поправок в законы. Кроме того, мы прорабатываем поправки в части стандартизации и лицензирования частных реабилитационных центров", - поделился Жакупов.

Специалисты говорят и о других пробелах в системе противодействия наркотикам, например, о недостаточной аналитической справочной базы по ситуации с наркозависимостью и распространением наркотиков. Для решения всех этих проблем сегодня все заинтересованные госорганы и НПО усилили свою работу.