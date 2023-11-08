Зоны отдыха вместо сельхозземель построили чиновники в Туркестанской области

В Туркестанской области 270 земельных участков в предгорных зонах, вблизи города Шымкент незаконно выделялись под строительство элитных дач, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

"Прокурорами также выявлено предоставление гражданам 26 участков по поддельным документам и факты неправомерного изменения местоположений 28 земель. В городе Туркестан, Сарыагашском, Сайрамском, Толебийском и Тюлькубасском районах местными исполнительными органами необоснованно произведены изменения целевого назначения 200 сельскохозяйственных земель на более выгодные - под жилое строительство и зон отдыха", - говорится в сообщении.

По фактам злоупотребления должностными полномочиями, превышения власти и мошенничества в отношении работников местных исполнительных органов возбуждено 8 уголовных дел.

Кроме того, по представлению прокуроров государственными органами начат процесс возврата более 400 земель в государственную собственность.