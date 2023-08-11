"Золотые" окорочка: Почему курятина в Казахстане взлетит в цене рассказал эксперт

В Казахстане вновь подорожало куриное мясо. Аналитики сообщают, что цены взлетели из-за экспорта, который вырос в три раза. Однако в Союзе птицеводов Казахстана заявили о других причинах удорожания и серьёзных трудностях, с которыми сталкиваются отечественные производители, передаёт BaigeNews.kz.

Самообеспечение и экспорт

Президент Союза птицеводов Руслан Шарипов сообщил, что в прошлом году Казахстан произвёл 293 тысячи тонн куриного мяса, что обеспечило страну на 65-70 процентов.

"В этом году ввелись новые фабрики. Поэтому, скорее всего, будет примерно 300 тысяч тонн мяса. Мы обеспечиваем внутренний рынок Казахстана, и поставляем, в основном, в Россию, Киргизию, Таджикистан. Это не в большом количестве, из всего произведённого около 15 тысяч тонн мяса уходит за пределы республики", - сказал он.

А импортирует Казахстан куриное мясо из России и Беларуси. Также при вступлении страны во Всемирную торговую организацию (ВТО) одним из условий была поставка 140 тысяч тонн американского мяса птицы.

Причины роста цен

Руслан Шарипов отметил, что одним из ключевых факторов, влияющих на рост цен куриного мяса является зависимость от импорта.

"У нас в Казахстане, кроме зерновой части, всё завозится. Это племенная птица, оборудование, витамины. Они завозятся за валюту Казахстана. Кроме рубля, на сегодня все валюты поднялись, за счёт этого и поднимаются цены на куриное мясо. Посмотрите, поднимаются цены на электроэнергию, на горюче-смазочные материалы, почему мясо не должно дорожать? Сегодня рубль упал по отношению к тенге. Теперь Россия отправляют нам мясо, яйцо, и это получается дешевле, чем наша продукция. Поэтому они заполонили рынок Казахстана", - заявил глава Союза.

По его мнению, цены на куриное мясо могут подняться ещё выше.

"На сегодня, в связи с тем, что убрали субсидии, 12 птицефабрик стоят, не работают - нет оборотных средств, чтобы купить корма, племенную птицу. Правительство должно уже задуматься. А переоборудовать их на другое производство невозможно", - сказал он.

Требования производителей

Чтобы справиться с вызовами, отечественные производители не раз обращались к премьер-министру, в Министерство сельского хозяйства и в палату предпринимателей "Атамекен". Их требованием было закрытие границ для автотранспорта с импортированным мясом птицы. Так как казахстанские производители не выдерживают с ними конкуренцию, говорит Руслан Шарипов.

"Также мы просили, чтобы нам закупили 50 процентов зерновой части и положили в элеватор. Птицефабрики строятся. Через два года мы полностью себя обеспечим. Но пока племенных заводов у нас нет, биофабрики, выпускающей вакцины тоже нет. То, что нужно для птиц, ничего нет. Спрос на куриное мясо большой, но государство не создаёт условия. По яйцам убрали субсидии. Также была единственная фабрика индюшиная, там тоже убрали субсидии", - добавил глава Союза.

На сегодня в Казахстане работают 68 птицефабрик, 29 из них производят куриное мясо.