Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры

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Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович не сдержал слёз во время прощальной церемонии после последнего матча сезона с "Вероной", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на championat.com. Форвард также объявил о завершении карьеры футболиста.

После матча с "Вероной" Златану устроили церемонию прощания. Сначала на экране "Сан-Сиро" появилось видео с памятными моментами игры шведа за "Милан", а после футболисты и персонал устроили Ибрагимовичу чемпионский коридор. Затем нападающему вручили памятную футболку с подписями всех футболистов клуба.

В текущем сезоне на счету Ибрагимовича четыре матча за "Милан" во всех турнирах, в которых он отметился одним голом, реализовав пенальти. Всего шведский форвард провёл в итальянском клубе суммарно пять лет с 2010 по 2012 год и с 2020 по 2023-й. За "Милан" нападающий суммарно сыграл 163 матча, забил 93 гола и отдал 35 результативных передач, дважды став чемпионом Италии.