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Зимнее дизельное топливо резко подорожало в Казахстане
Аналитики из Energyprom.kz посчитали, на сколько в Казахстане за год подорожало дизтопливо, передаёт BaigeNews.kz.
Как заявляют эксперты, по итогам октября цены на дизельное топливо выросли на 12,5 процента за год, в том числе летнее дизтопливо подешевело на 1,3 процента, зимнее подорожало сразу на 30,7 процента.
"Сильнее всего рост цен на дизельное топливо ощутили жители Актюбинской области: на 27,9 процента за год. В тройке антилидеров также оказались Абайская (плюс 24,6 процента) и Восточно-Казахстанская (плюс 24,4 процента) области. Наименьшее годовое удорожание было зарегистрировано в Алматинской области: на 0,5 процента. В Шымкенте, Жамбылской и Жетысуской областях цены остались на уровне октября прошлого года. В Туркестанской области дизтопливо подешевело на 1,8 процента", - говорится в сообщении.
За январь–октябрь в стране произвели 4,6 миллиона тонн дизельного топлива — на 9,7 процента больше, чем годом ранее.
В целом за 2021 год в стране производство выросло на 6,6 процента за год, до пяти миллионов тонн дизтоплива.
По итогам января–августа текущего года 2022 года местные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на дизтопливо на 99,3 процента против 97,3 процента годом ранее. Производство за этот период составило 3,6 миллиона тонн — на 7,9 процента больше, чем годом ранее.
Импорт и экспорт дизельного топлива были ожидаемо незначительны: лишь 23,8 тысячи тонн (в 3,9 раза меньше, чем годом ранее) и 60,5 тысячи тонн (в 3,4 раза меньше) соответственно.
Реализация на внутреннем рынке составила 3,6 миллиона тонн — на 10,5 процента больше, чем годом ранее.
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