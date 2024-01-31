Жуткое ДТП в Жамбылской области прокомментировали в акимате

ДТП с участием 26 машин произошло в Жамбылской области. В акимате региона рассказали о пострадавших, передаёт BaigeNews.kz.

Массовая авария случилась в 10:47 на 567 километре дороги "Западная Европа – Западный Китай" возле села Нурлыкент из-за гололёда, ограниченной видимости и метели. На трассе столкнулись четыре автобуса, четыре грузовых авто и 18 легковушек.

"Погибших нет. По состоянию на 17:45 в центральную районную больницу села Б. Момышулы доставлены 26 человек, из них четыре – в реанимации, их состояние оценивается как тяжёлое. Одного пациента в тяжёлом состоянии из реанимации транспортировали санавиацией в областной центр", - сообщили в акимате.

Организован пункт обогрева в Доме культуры села Нурлыкент. В нём находятся 19 человек, в том числе пять детей. Они обеспечены горячим питанием, постельными принадлежностями.

На месте происшествия находятся аким Жуалынского района Жалгас Муртаза, начальник департамента полиции Арманбек Баймурзин, заместитель начальника ДЧС Руслан Орынбеков.

Движение на участке трассы "Западная Европа – Западный Китай" с 593 по 534 километры открыто. Проводятся работы по очистке дорог.