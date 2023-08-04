Жуткое ДТП в Жамбылской области: двое погибли, трое в реанимации

На трассе между городами Каратау и Жанатас Жамбылской области перевернулся Lexus. Погибли две женщины, двое несовершеннолетних оказались и водитель - в реанимации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции Жамбылской области.

Авария произошла 3 августа на 103-м километре дороги областного значения "Берген-Карабастау-Каратау-Жанатас-Саудакент".

"В результате ДТП два пассажира машины от полученных травм скончались на месте происшествия. 51-летний водитель и двое подростков доставлены в Сарысускую центральную районную больницу", - сообщили в пресс-службе ДП региона.

Все пассажиры были членами одной семьи. Один из детей в тяжёлом состоянии находится в районной больнице в Жанатасе. Второго ребёнка санавиацией доставили в детскую областную больницу.

По факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Назначены экспертизы.