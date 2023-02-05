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Лента новостей

скриншот с видео Сегодня, 14:47
52
Сегодня, 14:47
52
Фото: скриншот с видео

Жуткое ДТП попало на видео в Уральске

Смертельное ДТП произошло ночью в Уральске, в результате один человек погиб и двое госпитализированы с травмами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Как сообщили в ведомстве, авария случилась 5 февраля примерно в 02:30.

"28-летний водитель Toyota Camry, проезжая по проспекту Абулхайырхана в западном направлении на регулируемом пересечении с улицей Провдухина, врезался в стоящее авто Audi-80. В результате ДТП 33-летний водитель Audi скончался на месте происшествия. В травмпункт ГМБ города Уральска доставлены 20-летние водитель и пассажир Toyota", — говорится в сообщении.

В полиции добавили, что по факту ДТП начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК (нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Видео: t.me/POLICE_of_KZ
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#дтп #видео #Уральск
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:47
52
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