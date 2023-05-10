Жуткое ЧП в Актюбинской области: двухлетний ребёнок упал в туалет и скончался

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Двухлетний малыш упал в яму уличного туалета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на diapazon.kz. Ребёнка вытащил родственник, пострадавшего санавиацией доставили в областную детскую больницу, но спустя несколько дней мальчик скончался, сообщили в департаменте полиции.

Известно, что ребёнка повёл в туалет старший из детей. Был сильный ветер, и порывом захлопнуло дверь туалета, малыш провалился в яму.

Мама малыша находилась на лечении в больнице, отец был на работе. Ребёнок оставался дома под присмотром родственников, пояснили в полиции. Тем не менее в отношении родителей начали уголовное дело по статье 141 "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей".