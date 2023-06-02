Жуткая находка: 45 мешков с частями человеческих тел нашли в Мексике

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Сотрудники прокуратуры мексиканского штата Халиско обнаружили 45 мешков с человеческими останками в овраге недалеко от западного города Гвадалахара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC News. Они искали семерых молодых сотрудников колл-центра, пропавших без вести на прошлой неделе, и обнаружили полсотни мешков с человеческими останками. Среди них как мужчины, так и женщины, количество тел пока неизвестно.

Ожидается, что поиски продлятся несколько дней из-за сложного рельефа местности и плохого освещения. Пожарные и гражданская оборона вместе с полицией и экипажем вертолёта работают над извлечением останков.

"Первый мешок был найден во вторник, но из-за сложного рельефа местности и отсутствия солнечного света расследование возобновилось в среду и будет продолжаться до тех пор, пока не будут обнаружены все останки", - сообщили в прокуратуре.

Официальные лица заявили, что продолжат работу по установлению количества трупов, их личности и причин их смерти. На данный момент неизвестно, могут ли они принадлежать пропавшим сотрудникам кол-центра.

К слову, исчезновение людей – частое явление в Мексике. По официальным данным, число пропавших без вести в стране достигло 100 тысяч человек, многие из которых стали жертвами организованной преступности. Виновные редко наказываются.

Многие исчезновения произошли с 2007 года, когда президент Фелипе Кальдерон начал свою "войну с наркотиками". Часть пропавших без вести были мужчинами, а остальые - моложе 18 лет. Родственники пропавших говорят, что правительство не делает достаточно, чтобы найти их, и что власти безразличны, когда они сообщают о своих близких как пропавших без вести.

ООН назвала произошедшее "человеческой трагедией огромных масштабов".