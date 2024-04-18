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Журналисты ВКО поддержали экоакцию "Таза Қазақстан"

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Журналисты ВКО поддержали экоакцию "Таза Қазақстан" Сегодня, 14:59
Сегодня, 14:59
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Масштабная экологическая акция "Таза Қазақстан" продолжается в ВКО. Эта  неделя посвящена работам по благоустройству территории историко-культурных памятников и проходит под названием "Киелі мекен", передает BaigeNews.kz.

Экоакцию активно поддерживают жители Восточного Казахстана. Сегодня журналисты, волонтеры, а также жители Уланского района очистили территорию уникального комплекса эпохи бронзы "Ак Баур".

– Содержать родную землю в чистоте очень важно, в первую очередь для будущего поколения, – отметил председатель ВК областного филиала Союза журналистов РК Мерей Кайнарулы. – Особенно необходимо ухаживать за историческими памятниками, которые являются драйвером внутреннего туризма. Журналисты региона с удовольствием поддержали экоакцию.

По словам заместителя акима Уланского района Куата Окасова, в рамках акции запланирована посадка 50 елей на территории памятника "Ак Баур" и археологического музея в селе Бестерек с участием ветеранов.

– Некоторые участники акции до этого не были на "Ак Бауре", для них это просвещение в культурном плане, – поделился специалист музея Максим Половцев. – Они прогулялись по территории уникального комплекса, зарядились энергетикой этого уникального места.

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