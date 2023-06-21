Журналисты разоблачили глобальную сеть садистов, мучающих обезьян

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Журналисты за год разоблачили глобальную сеть садистов, мучающих обезьян от Индонезии до США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС. Журналисты обнаружили сотни людей в США, Великобритании и других странах, плативших индонезийцам за видео, на которых те мучили и убивали детёнышей длиннохвостых макак.

Сначала эта сеть функционировала в YouTube, а затем переместилась в телеграм. В настоящее время расследованием занимается полиция, уже арестовавшая несколько человек.

Чтобы выявить садистов, журналисты под прикрытием зарегистрировались в одной из групп в телеграме, где сотни людей придумывали всё более изощрённые издевательства над мартышками и поручали их исполнение людям в Индонезии и других азиатских странах. Всё это снималось на камеру. Журналистам удалось обнаружить и живодёров в Индонезии, и распространителей и покупателей их продукции в США. Они также получили доступ к материалам следствия, начатого правоохранительными органами. Сейчас под следствием по этому делу находятся по меньшей мере 20 человек. Среди них - три британки и американец. Майк Маккартни, один из ключевых распространителей видео в США, известный под псевдонимом "Король пыток", согласился поговорить с Би-би-си. Он рассказал, как была устроена группа в телеграме, когда он к ней присоединился.

"Они устроили опрос, - рассказал Маккартни. - Хотите ли вы использовать молоток? Плоскогубцы? Отвёртку?" По его словам, получившееся видео были "самой гротескной вещью, которую я когда-либо видел". Маккартни, бывший член мотоциклетной банды, уже отбывавший срок в тюрьме, создал несколько групп в телеграме. Там он распространял видео. По его словам, заработанные на этом деньги ничем не отличаются от денег, полученных от торговли наркотиками.

Би-би-си выяснила личности ещё двоих подозреваемых, находящихся сейчас под следствием, которое ведёт министерство внутренней безопасности США. Это жительница штата Алабама Стейси Стори под псевдонимом "Садистка" и глава сообщества по кличке "Мистер Обезьяна". Его настоящее имя не раскрывается из соображений безопасности.

"Мистер Обезьяна" признался, что несёт ответственность за смерть по меньшей мере четырёх обезьян и пытки многих других. По его словам, он заказал "чрезвычайно жестокие" видеоролики.