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Журналисты разоблачили глобальную сеть садистов, мучающих обезьян
Журналисты за год разоблачили глобальную сеть садистов, мучающих обезьян от Индонезии до США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.
Журналисты обнаружили сотни людей в США, Великобритании и других странах, плативших индонезийцам за видео, на которых те мучили и убивали детёнышей длиннохвостых макак.
Сначала эта сеть функционировала в YouTube, а затем переместилась в телеграм. В настоящее время расследованием занимается полиция, уже арестовавшая несколько человек.
Чтобы выявить садистов, журналисты под прикрытием зарегистрировались в одной из групп в телеграме, где сотни людей придумывали всё более изощрённые издевательства над мартышками и поручали их исполнение людям в Индонезии и других азиатских странах. Всё это снималось на камеру.
Журналистам удалось обнаружить и живодёров в Индонезии, и распространителей и покупателей их продукции в США. Они также получили доступ к материалам следствия, начатого правоохранительными органами.
Сейчас под следствием по этому делу находятся по меньшей мере 20 человек. Среди них - три британки и американец.
Майк Маккартни, один из ключевых распространителей видео в США, известный под псевдонимом "Король пыток", согласился поговорить с Би-би-си. Он рассказал, как была устроена группа в телеграме, когда он к ней присоединился.
"Они устроили опрос, - рассказал Маккартни. - Хотите ли вы использовать молоток? Плоскогубцы? Отвёртку?" По его словам, получившееся видео были "самой гротескной вещью, которую я когда-либо видел".
Маккартни, бывший член мотоциклетной банды, уже отбывавший срок в тюрьме, создал несколько групп в телеграме. Там он распространял видео. По его словам, заработанные на этом деньги ничем не отличаются от денег, полученных от торговли наркотиками.
Би-би-си выяснила личности ещё двоих подозреваемых, находящихся сейчас под следствием, которое ведёт министерство внутренней безопасности США. Это жительница штата Алабама Стейси Стори под псевдонимом "Садистка" и глава сообщества по кличке "Мистер Обезьяна". Его настоящее имя не раскрывается из соображений безопасности.
"Мистер Обезьяна" признался, что несёт ответственность за смерть по меньшей мере четырёх обезьян и пытки многих других. По его словам, он заказал "чрезвычайно жестокие" видеоролики.
На телефоне Стори, изъятом агентами министерства внутренней безопасности, оказалось около сотни записей издевательств над мартышками, равно как и доказательства того, что она платила за создание нескольких особо изощренных видео. Она сообщила, что её телефон был взломан, и отказалась комментировать обвинения.
"Мистер Обезьяна", Стейси Стори и Майк Маккартни - трое из пяти основных фигурантов расследования, проводимого министерством внутренней безопасности. Обвинения им ещё не предъявлены, но в случае возбуждения уголовного дела на основании уже сборанных доказательств им может грозить до семи лет лишения свободы.
Полиция Индонезии арестовала двух подозреваемых в издевательствах. Асеп Яди Нурул Хикмах был обвинён в истязании животных и продаже охраняемого вида и приговорён к трём годам тюрьмы. М Аджис Расджана получил восемь месяцев тюрьмы - максимальный срок наказания за истязание животного.
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