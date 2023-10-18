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Журналисты и спасатели поменялись профессиями в ВКО

Сегодня, 17:14
АВТОР
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пресс-служба ДЧС ВКО Сегодня, 17:14
Сегодня, 17:14
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Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

В рамках празднования Дня спасателя сотрудники ДЧС ВКО предложили журналистам поменяться профессиями, передаёт BaigeNews.kz.

Чтобы освоить все нюансы работы в сфере чрезвычайных ситуаций представителям СМИ предстояло извлечь пострадавшего из-под завала, оказать первую доврачебную помощь, пройти дымокамеру и полосу препятствия, провести спасательную операцию и достать котёнка с дерева.

Условием же для пожарных и спасателей было снять фоторепортаж, написать пост в социальных сетях, подготовить сюжет, взять интервью.

Каждая из команд впервые столкнулась с новыми для себя обстоятельствами. 

"Эксперимент получился интересным. Только пройдя самостоятельно все этапы, каждый участник мероприятия прочувствовал, как раскрывать в себе новые способности. Журналисты научились реагировать на экстренные ситуации, понимать, что работа спасателя под силу не каждому, а спасатели и пожарные познакомились с креативной и порой такой же рискованной, как у них профессией", - сообщил заместитель начальника ДЧС ВКО Арман Токанов.

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