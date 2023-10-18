Журналисты и спасатели поменялись профессиями в ВКО
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В рамках празднования Дня спасателя сотрудники ДЧС ВКО предложили журналистам поменяться профессиями, передаёт BaigeNews.kz.
Чтобы освоить все нюансы работы в сфере чрезвычайных ситуаций представителям СМИ предстояло извлечь пострадавшего из-под завала, оказать первую доврачебную помощь, пройти дымокамеру и полосу препятствия, провести спасательную операцию и достать котёнка с дерева.
Условием же для пожарных и спасателей было снять фоторепортаж, написать пост в социальных сетях, подготовить сюжет, взять интервью.
Каждая из команд впервые столкнулась с новыми для себя обстоятельствами.
"Эксперимент получился интересным. Только пройдя самостоятельно все этапы, каждый участник мероприятия прочувствовал, как раскрывать в себе новые способности. Журналисты научились реагировать на экстренные ситуации, понимать, что работа спасателя под силу не каждому, а спасатели и пожарные познакомились с креативной и порой такой же рискованной, как у них профессией", - сообщил заместитель начальника ДЧС ВКО Арман Токанов.
Самое читаемое
- 15-летнюю девочку с многочисленными ножевыми ранениями нашли в Алматинской области
- Подвесному мосту Семея 23 года: в каком состоянии главная достопримечательность области Абай
- Новый вид дорожной разметки испытывают в Алматы
- Австралийская компания реализует в Казахстане проект по экономии поливной воды
- Комбайнёр погиб во время уборки урожая в Акмолинской области