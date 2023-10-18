Журналисты и спасатели поменялись профессиями в ВКО

В рамках празднования Дня спасателя сотрудники ДЧС ВКО предложили журналистам поменяться профессиями, передаёт BaigeNews.kz.

Чтобы освоить все нюансы работы в сфере чрезвычайных ситуаций представителям СМИ предстояло извлечь пострадавшего из-под завала, оказать первую доврачебную помощь, пройти дымокамеру и полосу препятствия, провести спасательную операцию и достать котёнка с дерева.

Условием же для пожарных и спасателей было снять фоторепортаж, написать пост в социальных сетях, подготовить сюжет, взять интервью.

Каждая из команд впервые столкнулась с новыми для себя обстоятельствами.