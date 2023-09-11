Журналисты, блогеры и общественники встретятся на первом New Media Forum в Алматы
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12 сентября в Алматы пройдет первый New Media Forum (Форум новых медиа), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство культуры и информации Республики Казахстан.
По информации ведомства, 12 сентября 2023 в Алматы года состоится первый New Media Forum (Форум новых медиа). В нём примут участие блогеры и инфлюенсеры, авторы и производители цифрового контента, представители власти и инвесторы. В дискуссиях примут участие приглашенные спикеры и хэдлайнеры из Казахстана и стран ближнего и дальнего зарубежья.
Планируется, что они обсудят актуальные вопросы, определят современные вызовы и дадут оценку их влиянию на казахстанское общество.
В программе запланированы панельные сессии - "Новый цифровой миропорядок", "Эволюция медиарынка", "Новая медиаэтика в цифровом пространстве", "Медиа и технологии: Трансформация инфопространства", "Креативная индустрия и новые медиа".
Форум будет проходить в гибридном формате - оффлайн и онлайн. Для удобства спикеров и участников также будет возможен просмотр в режиме реального времени.
Мероприятие пройдет в гостинице "Казахстан". Церемония открытия - в 10.00.
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