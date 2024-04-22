Журналистам разрешили присутствовать в зале суда по делу Бишимбаева

В Астане началось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении Куандыка Бишимбаева. Сегодня журналистам разрешили присутствовать в зале суда, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Напомним, 10 апреля из зала суда по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева удалили представителей СМИ. Причиной этому послужили появившиеся в сети кадры с изображением присяжных заседателей.

"Проверкой установлено, что фото и видеоизображения присяжных заседателей в СМИ и соцсетях распространили представители канала КТК, которые на сегодняшний день привлечены к административной ответственности, в отношении них взыскано административное взыскание в виде предупреждения", - сказала судья Айжан Кульбаева.

Против того, чтобы впустить журналистов в зал суда, выступили защитники Бишимбаева и сам подсудимый. Остальные стороны не были против присутствия журналистов в зале заседания.

"Учитывая, что процесс проходит в открытом судебном заседании, в целях обеспечения принципа гласности судопроизводства, в целях справедливого судебного разбирательства, суд считает необходимым допустить представителей средств массовой информации в зал суда. При этом канал КТК также допускается в зал суда, поскольку ранее в отношении них была применена административная ответственность", - сказала судья.

Процесс проходит в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны с участием присяжных заседателей и транслируется в прямом эфире на YouTube-канале ВС.