ЖК вместо соцобъектов: в акимате ответили на информацию в соцсетях
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В социальных сетях одного из казахстанских общественных фондов распространяется информация о смене проекта детальной планировки с соцобъектов якобы на ЖК. В акимате сделали заявление по этому поводу, передаёт BaigeNews.kz.
В акимате заверили, что информация, опубликованная общественным объединением ОО "Menin Elim Dala", на 100% не соответствует действительности, и носит ложный характер.
"Ни один социальный объект не был заменен на МЖК в текущем году. Ни один ЖК в Астане не будет построен на месте планируемых социальных объектов. Более того, по свыше 60 ЖК и коммерческим объектам был изменен на социальные объекты: школы, детсады, общественные и дворовые пространства и другие", - говорится в сообщении.
Какие именно соцобъекты и где они будут построены, сообщили на сайте акимата.
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