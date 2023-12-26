ЖК вместо соцобъектов: в акимате ответили на информацию в соцсетях

В социальных сетях одного из казахстанских общественных фондов распространяется информация о смене проекта детальной планировки с соцобъектов якобы на ЖК. В акимате сделали заявление по этому поводу, передаёт BaigeNews.kz.

В акимате заверили, что информация, опубликованная общественным объединением ОО "Menin Elim Dala", на 100% не соответствует действительности, и носит ложный характер.

"Ни один социальный объект не был заменен на МЖК в текущем году. Ни один ЖК в Астане не будет построен на месте планируемых социальных объектов. Более того, по свыше 60 ЖК и коммерческим объектам был изменен на социальные объекты: школы, детсады, общественные и дворовые пространства и другие", - говорится в сообщении.

Какие именно соцобъекты и где они будут построены, сообщили на сайте акимата.