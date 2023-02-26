Жителям Шымкента пообещали неблагоприятные метеоусловия в воскресенье

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По проногозам "Казгидромета", неблагоприятные метеорологические условия 26 февраля ожидаются лишь в одном городе Казахстана — в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что из-за погодных условий в южом мегаполисе в воскресенье возможно ухудшение качества воздуха.

В остальных городах республики метеоусловия в воскресенье будут благоприятными.

При неблагоприятных метеоусловиях специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее сообщалось, что по прогнозам "Казгидромета", на севере, востоке, юге, юго-востоке страны сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидается снег с низовой метелью, в южной половине Казахстана — осадки: дождь и снег. На остальной территории Казахстана ожидается погода без осадков. На юго-востоке и западе республики гололёд. По территории страны ожидаются туман, усиление ветра.

Штормовое предупреждение на воскресенье объявлено в Костанайской, Павлодарской, Акмолинской, Алматинской, Туркестанской областях, СКО, ЗКО и области Жетысу.