Жителям шести городов 7 мая рекомендовали ограничить прогулки

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По прогнозам "Казгидромета", 7 мая неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Атырау, Алматы и Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Как отмечают синоптики, погода в Атырау будет способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. Однако, в целом ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

В Атырау 7 мая малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный ночью 1-6, днём 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днём 26-28 градусов тепла.

В Алматы и Астане ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

В Алматы 7 мая прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-6, днём 18-20 градусов тепла.

В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-6, днём 18-20 градусов тепла.

В Семее, Риддере и Усть-Каменогорске ожидается высокий уровень загрязнения воздуха.

В Семее переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7 градусов, днём 24-26 градусов тепла.

В Риддере переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2 градуса, днём 17-19 градусов тепла.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-4 градуса, днём 23-25 градусов тепла.

Синоптики предполагают, что из-за погодных условий в воскресенье в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.

Жителям этих населённых пунктов 7 мая специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, ранее в "Казгидромете" рассказали, в каких регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.