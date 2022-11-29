Жителям Экибастуза возместят ущерб за период отсутствия тепла

Фото: exk.kz

В акимате Экибастуза заявили, что жителям города, чье жилье пострадало от ЧС, возместят ущерб, передает BaigeNews.kz. Об этом администрация города сообщила в Instagram.

"Граждане, понесшие убытки во время чрезвычайной ситуации, могут обратиться в акимат города Экибастуз с заявлением, где должны быть указаны в свободной форме реквизиты заявителя (копия документа, удостоверяющего личность), адрес фактического места жительства и причина ущерба", - говорится в сообщении.

View this post on Instagram A post shared by Екібастұз қаласының әкімдігі (@ekibastuz_akimdigi)

Заявки принимаются ежедневно с 09:00 до 18:30 по следующим адресам:

1) средняя общеобразовательная школа № 17 - пункт обогрева по улице Рабочей, 1;

2) средняя общеобразовательная школа № 4 - пункт обогрева по улице Абая, 84;

3) средняя общеобразовательная школа № 23 - пункт обогрева по улице Сатбаева, 24;

4) средняя общеобразовательная школа № 36 - пункт обогрева по улице Сатбаева, 23;

5) средняя общеобразовательная школа № 22 - пункт обогрева по улице Ауэзова, 54а;

6) средняя общеобразовательная школа № 21 - пункт обогрева по улице Петренко, 7;

7) МКК "Онер" - ТЭЦ по улице Ауэзова, 62а;

9) музыкальная школа - ТЭЦ по улице Ауэзова, 55/1.

После регистрации заявления акимат проведет проверку для определения размера ущерба, сообщили власти города.

Также экибастузцам посоветовали при отсутствии отопления в жилых помещениях обратиться на горячую линию: +7 (7187) 740041; +77002997806; WhatsApp: +77013387624; +77076279332 и телефон 112.