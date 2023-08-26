  • 26 Августа, 09:44
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Жителям Алматы рекомендовали меньше гулять в субботу

Сегодня, 08:18
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Бауыржан Жуасбаев/BaigeNews.kz Сегодня, 08:18
Сегодня, 08:18
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Фото: Бауыржан Жуасбаев/BaigeNews.kz
По прогнозам "Казгидромета", 26 августа  неблагоприятные метеорологические условия ожидаются лишь в одном городе Казахстана — Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, сутки 26 августа, ночью 27 августа метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города.  В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

В субботу в Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21-23 тепла, днем 31-33 тепла. С 26 августа 9 часов 27 августа переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный  3-8 метро в секунду. Температура воздуха 20-22 тепла.

Жителям города специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

 

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