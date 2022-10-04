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Instagram.com/riddervsegda Сегодня, 02:17
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Фото: Instagram.com/riddervsegda

Жителя Восточно-Казахстанской области искусал кабан

В минувшие выходные в сельской местности на мужчину напал кабан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Noks.kz.

Происшествие случилось в селе Поперечном близ Риддера.

"Полудикий кабан забрел в село, кидался на жителей, которые проходили мимо, вел себя агрессивно. Мы пытались усыпить его, истратили пять дротиков. Безрезультатно. Тогда было принято решение вызвать охотников для его ликвидации", - рассказал руководитель КГП "Риддер-Вет" Жанбулат Сабиев.

По данным управления здравоохранения ВКО, один из сельчан после нападения кабана обратился в медучреждение.

"У мужчины 1981 года зафиксированы укушенные рваные раны. Пациент от стационарного лечения отказался и ушел домой", - сообщили в облздраве. 

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#ВКО #животные
Журналист
Сегодня, 02:17
39
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