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Жителя ВКО задержали за незаконную ловлю 127 килограммов рыбы

Сегодня, 01:20
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 01:20
Сегодня, 01:20
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Фото: скриншот с видео

Жителя ВКО задержали за ловлю рыбы в запретной зоне в ходе проведения ОПМ "Участок", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции региона.

45-летнего мужчину задержали в Тарбагатайском районе на побережье участка круглогодичной запретной зоны для ловли рыбы озера Зайсан.

При проверке места происшествия стражи порядка обнаружили и изъяли 127 килограммов рыбы, а также запрещённые к применению орудия рыболовства - три сети из моноволокна и лодку.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 335 часть 3 УК РК "Незаконная добыча рыбных ресурсов на особо охраняемых природных территориях".

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