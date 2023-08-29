Жителя ВКО задержали за незаконную ловлю 127 килограммов рыбы

Жителя ВКО задержали за ловлю рыбы в запретной зоне в ходе проведения ОПМ "Участок", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции региона.

45-летнего мужчину задержали в Тарбагатайском районе на побережье участка круглогодичной запретной зоны для ловли рыбы озера Зайсан.

При проверке места происшествия стражи порядка обнаружили и изъяли 127 килограммов рыбы, а также запрещённые к применению орудия рыболовства - три сети из моноволокна и лодку.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 335 часть 3 УК РК "Незаконная добыча рыбных ресурсов на особо охраняемых природных территориях".