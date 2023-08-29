Жителя ВКО задержали за незаконную ловлю 127 килограммов рыбы
Сегодня, 01:20
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Сегодня, 01:20Сегодня, 01:20
138Фото: скриншот с видео
Жителя ВКО задержали за ловлю рыбы в запретной зоне в ходе проведения ОПМ "Участок", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции региона.
45-летнего мужчину задержали в Тарбагатайском районе на побережье участка круглогодичной запретной зоны для ловли рыбы озера Зайсан.
При проверке места происшествия стражи порядка обнаружили и изъяли 127 килограммов рыбы, а также запрещённые к применению орудия рыболовства - три сети из моноволокна и лодку.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 335 часть 3 УК РК "Незаконная добыча рыбных ресурсов на особо охраняемых природных территориях".
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