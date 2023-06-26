Жителя Тараза шантажировали из-за эротического видео

Фото: polisia.kz

В Жамбылской области задержали подозреваемых в вымогательстве, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию Тараза с заявлением обратился 24-летний мужчина. Он сообщил, что вымогатели шантажом и угрозами забрали у него 990 000 тенге за нераспространение компрометирующего видео интимного характера.

"По данному факту было начато досудебное расследование по части 2 статьи 194 УК РК “Вымогательство”. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УБОП департамента полиции Жамбылской области совместно с ПСН “Арлан” установлены и задержаны четверо граждан 1994, 1995, 1999 и 2004 годов рождения. Задержанные дали признательные показания. 24-х и 28-летние подозреваемые водворены в изолятор временного содержания Тараза", - сообщили в ДП региона.

В отношении двух соучастников избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Установлено, что один из задержанных ранее привлекался к уголовной ответственности. Сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия для выяснения подробных обстоятельств дела.