Жителя Франции подозревают в убийстве жены и четверых детей
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Во Франции полиция задержала 33-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своей жены и четырёх детей в возрасте от 9 месяцев до 10 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.
Трагедия произошла вечером 25 декабря в городке Мо, в департаменте Сена и Марна. Тревогу подняли родственники и соседи жертв. Одна из соседок заявила, что решила позвонить в полицию, когда увидела следы крови на полу и ручке двери.
Поиски предполагаемого преступника продолжались всю ночь и утро вторника, пока он не был задержан соседнем департаменте Сена Сен-Дени.
Сообщается, что в 2019 года он уже ранил свою жену ножом, однако тогда уголовное дело не завели. Известно также, что с 2017 года он находится под наблюдением врачей из-за депрессии и психических расстройств.
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