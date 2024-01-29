Жителя Акмолинской области отправят за решётку за избиение супруги

Дело о нанесении побоев рассмотрели Сандыктауском районном суде Акмолинской области. Мужчину, поднявшему руку на супругу, отправили за решётку, передаёт BaigeNews.kz.

"Гражданин П. в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры с супругой ударил её кулаком в лицо и по голове, причинив лёгкий вред здоровью. Постановлением суда П. назначен арест на 15 суток с установлением особых требований к его поведению на три месяца", - сообщили в суде.

Процесс провели показательный, на него пригласили мужчин, неоднократно привлекавшиеся к административной ответственности по аналогичным правонарушениям.

Напомним, в Казахстане усилена ответственность за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений. Увеличен срок административного взыскания в виде ареста за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 73, 73-1, 73-2, 461, 669 КоАП.