Жительницу Актобе, выкинувшую тело ребёнка в мусор, судить не будут

Фото: рixabay

Осенью прошлого года в Бадамше произошёл жуткий случай. На мусорном полигоне за посёлком нашли труп новорождённого ребёнка. Он был в пакете.

В полиции возбудили дело, искали женщину. Дело расследовали по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка". Чем все закончилось, рассказали в полиции.

"По этому делу назначали экспертизу, она установила, что ребенок родился мертвым, в связи с этим по ст. 100 УК РК "Убийство матерью новорожденного ребенка" состава преступления не нашло, и дело закрыли", – ответили в департаменте полиции Актюбинской области.