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  • Жительницу Актобе, выкинувшую тело ребёнка в мусор, судить не будут
рixabay Сегодня, 05:17
89
Сегодня, 05:17
89
Фото: рixabay

Жительницу Актобе, выкинувшую тело ребёнка в мусор, судить не будут

Осенью прошлого года в Бадамше произошёл жуткий случай. На мусорном полигоне за посёлком нашли труп новорождённого ребёнка. Он был в пакете.

В полиции возбудили дело, искали женщину. Дело расследовали по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка". Чем все закончилось, рассказали в полиции.

"По этому делу назначали экспертизу, она установила, что ребенок родился мертвым, в связи с этим по ст. 100 УК РК "Убийство матерью новорожденного ребенка" состава преступления не нашло, и дело закрыли", – ответили в департаменте полиции Актюбинской области.
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Сегодня, 05:17
89
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