Жительница Швейцарии учит казахский язык из любви к Димашу Кудайбергену

Фото: из личного архива Эстер Ульманн

Жительница Швейцарии начала учить казахский язык из любви к творчеству Димаша Кудайбергена, передаёт BaigeNews.kz.

65-летняя лайф-коуч Эстер Ульманн живёт в Берне. Казахской культурой и изучением языка она увлеклась после того, как услышала песни казахстанского артиста.



"Я большая фанатка Димаша. У него прекрасный голос, талант и творчество. В таком молодом возрасте пишет такие шедевры! Я также говорю на испанском. Поэтому слушать то, как он поёт на этом языке, было очень эмоционально. Я впечатлена не только его творчеством, но также тем, как он отстаивает свои ценности в интервью", - рассказала она.

В сентябре прошлого года Эстер впервые посетила Казахстан ради концерта артиста. Тогда она восхитила казахстанцев видео в TikTok, в котором рассказала о себе на казахском языке и показала, как носит казахские традиционные украшения.

"Я ездила в Алматы на концерт Димаша, также была в Астане. Мне очень понравилась поездка. Я стала даже популярной после видео в ТikТоk, где покрасила свои волосы в голубой цвет в честь казахстанского флага. Это было интересно, потому что люди узнавали меня на улицах, подходили и разговаривали со мной. Я была удивлена такой реакцией, все были очень дружелюбны", - рассказала она.

Во время поездки Эстер познакомилась со многими известными казахстанцами и до сих пор поддерживает с ними связь. Также ей удалось посетить культурный вечер в Назарбаев Университете. Гостья поделилась своими впечатлениями о Казахстане.

"Я была впечатлена тем, насколько сильное влияние культура оказывает на повседневную жизнь. Мне было грустно слышать, что так много людей говорят на русском языке, а не на казахском. Однако независимо от того, на каком языке они говорили, все были невероятно отзывчивы, добры и гостеприимны. Многие казахи до сих пор знают своих предков в шести поколениях. А я даже не знаю своего отца. Меня это очень сильно удивило. Также впечатлило, что дома казахи играют на домбре и поют вместе", - отметила Эстер.

Ещё одним важным для Эстер событием во время поездки в Казахстан стало то, что на рейсе из Алматы в Астану её место оказалось рядом креслом известного писателя Дулата Исабекова.

"Это был очень удивительный момент", - говорит она.

Эстер планирует приехать в Казахстан ещё раз. Пока же она готовится к поездке в Турцию на очередной концерт своего любимого исполнителя.