Жительница Петропавловска променяла городскую квартиру на редких животных и птиц

Фото: astanatv.kz

Жительница Петропавловска променяла благоустроенную квартиру на полуразрушенный загородный дом. Девушка говорит, устала от городской жизни. За короткое время заросший травой участок и покосившееся жилье они привела в порядок. И сейчас разводит редких птиц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Несколько лет назад на эти 14 соток земли, без слез взглянуть было невозможно. Заросший травой участок с полуразрушенным домиком. Чем именно он приглянулся, Ирина Фишбух сейчас сказать не может. Устав от четырех стен в период пандемии девушка сменила городскую квартиру на загородную жизнь. Говорит, полгода ушло, чтобы привести все это в порядок. А потом возникло желание разводить птицу, но не простую, а редких пород.

Не смотря, что у меня маленький дом, я поставила прям до потолка клетки. Ну я сразу не мелочилась – заказала сразу 200 перепелов. Первые у меня были брама и кохинхины цыплятки и с этого все и началось. Потом, естественно, мне надо было курятник. Я поставила курятник. Потом я узнала, что существуют такие милые карликовые козы. Привезла их за 2 тыс. километров сюда. В общем, я живу по принципу "вижу цель – не вижу препятствий", - говорит жительница Петропавловска Ирина Фишбух.

Сегодня на птичьем дворе Ирины живут редкие голуби, маньчжурские перепела, селадон и несколько десятков кур различных пород - мараны, лакеданзи, карликовые бентамки и другие виды. Особое место здесь занимают шелковые курочки.

У них особенное строение пера. Поэтому они такие пушистые. Они не могут летать. Их часто держат для украшения двора. Они очень коммуникабельные, дружелюбные. Так же у них черное мясо, черная кожа, черная кость. Еще одна особенность – у большинства курочек 4 пальца, а у них 5 пальцев, - рассказывает женщина.

Есть здесь и другие представители пернатых. Например фазаны. Из-за яркого окраса самцы в этом семействе сразу привлекают внимание, чего не скажешь про самок.

Очень интересно смотреть за тем, как окрашиваются фазаны. У меня есть золотой фазан – самец, который еще не окрашенный и к лету он начнет стремительно окрашиваться. Вот обратите внимание на птичку коричневую – у него уже начала окрашиваться головка в желтый цвет. Это самец золотого фазана. Со временем он станет такой красный как сверху сидит самец – такой же красный будет яркий и красочный, уверяет Ирина.

Карликовых камерунских коз Ирина привезла из Алматы. Рядом, в соседних клетках, ютятся кролики - павлины. Есть здесь и совсем необычный обитатель любимица хозяйки – 2-летняя пони по имени Полли.

Мне очень зашла эта романтика. И меня это сильно вдохновило – занятие птицеводством, занятие огородом. Эта загородная жизнь сказочная. И я даже решила вести свой блог, с тем, чтобы поделиться и получила очень теплую обратную связь, - отмечает она.

Нередко новых обитателей привозят и подписчики блога, которые следят за жизнью животных. Ирина их с радостью принимает. В планах у девушки разнообразить свою ферму и пополнить ее новыми видами редких представителей фауны.