Жительница Карагандинской области обвиняет медиков в смерти сына

Фото: из личного архива семьи

Жительница посёлка Южный Абайского района Диана Жумабекова обвиняет врачей в том, что они не смогли спасти ее сына.

Мать скончавшегося малыша Диана Жумабекова рассказала, что после речки у ее сына Алана поднялась температура, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Ekaraganda.

"Мы были на речке недолго, но Алан нагрелся. Когда приехали домой, поднялась температура. Мы ее сбили, ночью поднялась еще раз - снова сбили. На следующий день снова была высокая температура, его даже трясло. В 12 дня вызвала медсестру, она поставила жаропонижающий укол и ушла. У Алана началась рвота, вечером он стал жаловаться на то, что ножки болят. Мы стали звонить в скорую посёлка Топар. Нам сказали, что не приедут, нас не обслуживают", - вспоминает женщина.

По словам матери ребенка, мальчик всю ночь не спал. В 9 утра 14 июля женщина с сыном выехала в село Топар в больницу, но там медики не смогли им помочь.

"Мы выехали снова в больницу Топара. Там вызвали реаниматолога, она поставила укол и отправила в инфекционное отделение. Только туда зашли, я сняла носочки с Алана, а пяточки у него все синие. Нас решили отправить в город. Фельдшер приехал, а я стала говорить, что он не доедет",- продолжает Диана Жумабекова.

Женщина говорит, что положила сына на коленки, у Алана начали закатываться глаза.

"Я попросила развернуть машину и везти его в реанимацию. В реанимации он еще говорил "мама, мама". И потом он умер. Мне сказали, что сделали всё, что могли. Получается, пять раз я обращалась в медучреждения, один раз скорую вызывала, сама приезжала и моему ребенку даже градусник не дали, живот не потрогали. Реаниматолог видела, что были судороги и отправила в город! Я написала заявления в прокуратуру и полицию, надеюсь, врачей, проявивших такую халатность, накажут", - говорит мама умершего ребенка.

В управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили, что по данному факту будет проводиться проверка.

"Предварительно установлено, что при обращении родителей ребёнка за медицинской помощью, неоднократно была предложена госпитализация в центральную районную больницу и областной инфекционный стационар, однако родители от лечения в условиях указанных больниц отказались. Результаты полного разбора будут представлены дополнительно", - сообщили в управлении.

В департаменте полиции Карагандинской области рассказали, данный факт зарегистрирован. Предварительная причина смерти: двусторонняя пневмония. Назначены все необходимые экспертизы, по результатам будет дан дополнительный ответ.