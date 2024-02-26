Жительница Алматинской области лишила наследства родных племянников
Сегодня, 15:09
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Сегодня, 15:09Сегодня, 15:09
148Фото: baigenews.kz
В Алматинской области сестра умершего должника по алиментам незаконно присвоила себе дом и два земельных участка, которые по праву наследования должны были перейти его детям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области.
"Данное неправомерное действие гражданка "Г." совершила путем подделки согласия органа опеки и попечительства на распоряжение имуществом умершего отца детей",
Как отметили в надзорном органе, для защиты прав детей и обеспечения их будущего по иску прокуратуры области незаконные действия отменены, имущество передано детям.
Также в прокуратуре сообщили, что по факту подделки документов материалы переданы в органы полиции для принятия процессуального решения.