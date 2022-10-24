Жители смогут узнать о планах по застройке Астаны на ближайшие 13 лет

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Проект разработан до 2035 года.

Жителей Астаны с 15 по 18 ноября приглашают ознакомиться с Генпланом города, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в столичном управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений, с выставочными материалами проектных решений Генплана можно ознакомиться в здании ТОО "НИПИ "Астанагенплан" по адресу: Астана, улица А. Мамбетова, 22-й выставочный зал. С собой нужно взять удостоверение личности.

15 ноября будут обсуждать план района "Алматы";

16 ноября — район "Байконур";

17 ноября — район "Есиль";

18 ноября — район "Сарыарка".

Предложения и замечания по проекту в управлении просят отправлять на электронный адрес genplan_2035@mail.ru.