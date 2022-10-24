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  • Жители смогут узнать о планах по застройке Астаны на ближайшие 13 лет
khabar.kz Сегодня, 14:21
75
Фото: khabar.kz

Жители смогут узнать о планах по застройке Астаны на ближайшие 13 лет

Проект разработан до 2035 года.

Жителей Астаны с 15 по 18 ноября приглашают ознакомиться с Генпланом города, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в столичном управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений, с выставочными материалами проектных решений Генплана можно ознакомиться в здании ТОО "НИПИ "Астанагенплан" по адресу: Астана, улица А. Мамбетова, 22-й выставочный зал. С собой нужно взять удостоверение личности.

15 ноября будут обсуждать план района "Алматы";
16 ноября — район "Байконур";
17 ноября — район "Есиль";
18 ноября — район "Сарыарка".

Предложения и замечания по проекту в управлении просят отправлять на электронный адрес genplan_2035@mail.ru. 

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#Астана
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:21
75
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