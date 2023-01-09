Жители села Шамалган вышли на протест из-за повышения цен на газ

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Жители села Шамалган собрались возле акимата сельского округа из-за резкого скачка стоимости на газ. Видео с протестующими появилось в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в акимате Шамалгана в Алматинской области, тариф за природный газ в селе составляет 34,75 тенге за кубометр, тариф за газ в Каскелене — 26,89 тенге за кубический метр. За декабрь потребление газа из-за отопления возросло в 1,5-2 раза, что привело к увеличению расходов населения.

В акимате уточнили, что природный газ в район поставляют три организации, в том числе ТОО "Тауекел", АО "Алматыгазсервис-Холдинг" и ТОО "Сигма Газ".

Недовольство жителей вызвала разница в тарифах газоснабжающих этих предприятий. Так, если в АО "Алматыгазсервис-Холдинг" тариф на природный газ для населения составляет 26-27 тенге за кубометр, то в ТОО "Сигма Газ" – 34 тенге 75 тиын. ТОО осуществляет систему по Карасайскому району в населённых пунктах Шамалган, Жандосов, Шалкар, Кайрат, Енбекши, Кумарал, Уштерек и дачи Арай, Дархан. Общее количество абонентов — 9906.